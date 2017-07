Horóscopo de hoy 6 de julio 2017: predicción en el amor y trabajo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 6 de julio 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

Evite las peleas sin sentido, intente dialogar. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. No se culpe por los problemas en el trabajo. Siga cuidando la garganta y las vías respiratorias.

Tauro

Olvide los malos rollos y sea feliz, déjese llevar. Algunos envidiosos de su economía están al acecho. El trabajo saldrá gracias a su tesón. Cuídese más, la noche se hizo para descansar.

Géminis

Posibilidad de enamoramiento platónico. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Cuide la relación con su jefe. La salud está perfecta, no necesita ningún cuidado especial.

Cáncer

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Un cambio profesional resultará muy positivo a largo plazo. Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.

Leo

Debería salir con sus amigos, lo está necesitando. Mala suerte en lo económico. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Virgo

La pasión en los romances no será duradera. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. Su buen hacer le lleva a dar cursos en su trabajo. Intente aliviar los problemas que padece en la piel.

Libra

Los astros están de su lado, encontrará el amor. Llevará a cabo con éxito numerosas transacciones. Actúe de mediador en los conflictos de sus compañeros. Paciencia y un poco más de atención a su salud.

Escorpio

No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja. Ahora lo más inteligente es no gastar. Evite que el trabajo se acumule. Necesita tiempo para usted.

Sagitario

Disfrute a tope del amor. Sus inversiones le dan buena rentabilidad. Tendrá una falsa sensación de que no puede con su trabajo. Enhorabuena, su constancia le hace librarse de esos kilos de más.

Capricornio

En cuestiones amorosas, buen día. No derroche su dinero en salidas públicas que puede evitar. Siendo metódico en su trabajo, no tendrá problemas. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Acuario

Ignore los defectos de su pareja, tiene más virtudes. Saca buen provecho de las inversiones. Intente que en su empresa haya cordialidad. No abuse de los medicamentos para dormir.

Piscis

La vida con su pareja se presenta serena y feliz. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Sale victorioso de sus exámenes pendientes. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

