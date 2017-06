La estafa con APPs a un millón de usuarios de móvil

Se trataba de llamadas automáticas que los teléfonos realizaban por la noche a números de tarificación adicional, además de enviar mensajes premium, sin que el usuario pudiera percatarse. Se hacían a través de una aplicación aparentemente normal que lograba apagar el teléfono y quitarle el sonido mientras efectuaba la operación, con un máximo de tiempo de media hora. Para que los usuarios se descargaran las aplicaciones maliciosas, la trama descubierta -que operaba a través de empresas legales y otras pantalla-, utilizaba el nombre y los logos de otras compañías muy conocidas o enganchaban al usuario con nombres como ‘la linterna molona’, ‘los mejores trucos para evitar la calvicie’ o ‘los mejores vídeos pornos’. Y no solo eso, sino que, además, anunciaban dichas aplicaciones como gratuitas en redes sociales y paginas web.

LA CLAVE Con nocturnidad.Para evitar que el usuario se percatase, la aplicación se activaba de madrugada, cuando la víctima dormía

Después de más de tres años de investigación, la Guardia Civil ha logrado destapar una estafa de al menos 30 millones de euros a un millón de usuarios de telefonía móvil -cerca de 50.000 de ellos serían vascos-. Siete detenidos y once registros ha sido el resultado de la ‘operación Rikati’, que comenzó cuando las operadoras de telefonía en España «se percataron de un tráfico de llamadas a números de tarificación adicional poco habitual en un tramo horario concreto», detalló el teniente coronel Juan Sotomayor, jefe del departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO).

Había dos tipos de aplicaciones fraudulentas: las que llamaban en modo silencioso número de líneas 803X y las que enviaban SMS a líneas de mensajería Premium. Ante cualquier queja o sospecha, la organización, liderada desde Barcelona, desactivaba esas aplicaciones o las eliminaba.

Los detenidos tenían la capacidad de variar los contenidos de forma remota, lo que permitía, entre otras funcionalidades, engañar a las operadoras y reguladores del sector, haciéndoles creer que se trataba de aplicaciones diferentes, «con lo que esquivaban así la labor inspectora y de control realizada por estos», según la Guardia Civil.

Con solo 20 números de suscripción, la trama generó más de 21 millones de SMS Premium. Juan Sotomayor explicó que al usuario que recibía uno de estos mensajes se le cobraba un importe cercano a los 1,5 euros, y como la media recibida era de ente 20 y 25, la estafa al usuario era de unos 30 euros. No solían repetir el número para evitar sospechas. Como la cifra no era muy elevada, los perjudicados no solían denunciarlo.

¿Es uno de los afectados?

La organización se encontraba ubicada en Cataluña y utilizaba a su vez un entramado societario de empresas pantalla para cometer el fraude, cuyas sedes se situaban en Canarias, Andorra, Luxemburgo y Hong Kong. En la operación se han practicado once registros, donde la Guardia Civil ha intervenido cerca de 1.000 aplicaciones en distintas fases de desarrollo, ya que la banda iba introduciendo modificaciones para perfeccionar más las técnicas de engaño. La UCO ha creado una web donde se podrá comprobar, introduciendo el número de teléfono, si se ha sido víctima de este fraude: www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/inforikati.php.

La operación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones en una investigación considerada como una de las más importantes en España contra el fraude masivo en el uso de la telefonía móvil.