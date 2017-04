«Queremos abrir la Facultad de Medicina de Deusto en cinco años»

La Universidad de Deusto planea abrir de la mano del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) la primera facultad de medicina privada del País Vasco. El presidente del grupo, Pedro Ensunza, confía en que el proyecto sea realidad en cinco años. Oncólogo radioterápico, el experto habla en esta entrevista de los desafíos de la sanidad en Euskadi y los proyectos que afronta la institución que gobierna. Quiere para ella más protagonismo en la gestión de la salud de los vascos. «No es una cuestión de negocio: estamos ahorrando costes a la red pública», advierte el gestor.

¿Euskadi necesita otra Facultad de Medicina?

Euskadi lo que necesita y va a necesitar es más médicos. Tenemos más de 2.000 alumnos que han optado a 230 plazas de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Las previsiones de jubilaciones y necesidades de profesionales, apuntan a que vamos a necesitar médicos y enfermería de aquí a 2027. Me parece lo adecuado.

¿Cómo participarán en el plan de la Universidad de Deusto?

Bueno, esto es aún un preproyecto. ¿Cómo lo va a hacer el IMQ? Poniendo todo su conocimiento, ganas y cariño por hacer las cosas bien. De momento, no hay aún pactos, ni acuerdos, sólo ideas.

Seguro que no está tan verde...

No he participado directamente en ninguna conversación. Lógicamente, cualquier facultad de medicina tiene unos requerimientos en cuanto a instalaciones, número de camas, profesionales para impartir la docencia. Clínica Zorrotzaurre ya colabora en la docencia con la UPV.

¿Qué plazos se fijan?

Primero, no hay presupuesto económico. Si no lo hay y tampoco se conoce la ubicación definitiva, es difícil hablar de calendarios. Por guiarnos, podríamos hablar de un plazo de cinco años, pero en ese tiempo pueden pasar tantas cosas...

2027 es mañana. ¿Hasta qué punto necesita Euskadi sanitarios?

Con la actual tasa de licenciados tendríamos un déficit de profesionales muy importante para esa fecha. En diez años, hay que ir preparándose para cubrir esa necesidad.

Se licencian pocos y muchos acaban marchándose a otros países, especialmente a Reino Unido.

Ese es un problema crónico en el Estado español. Nunca he entendido la descoordinación que hay entre el Ministerio de Sanidad, que fija la necesidad de profesionales para la asistencia sanitaria, y Educación. Recuerdo que en los años ochenta, el 40% de los médicos estaba en paro. Unos 15 ó 20 años después, ocurrió exactamente lo contrario. Faltaban especialistas y había que traerlos de fuera. Aquí se da otra paradoja.

¿Cuál?

No todos los licenciados tienen acceso a la formación MIR, obligatoria para ejercer la profesión de médico. Muchos tenían que marcharse fuera a especializarse, fundamentalmente a Europa. En consecuencia, el sistema, público y privado, tuvo que captar profesionales de los países latinoamericanos.

Una paradoja que aún se da.

¡Efectivamente!

¿Y eso cómo se resuelve?

Hay necesidades. Otra cosa es que haya plazas o presupuestos para cubrirlas y de qué manera se cubren.

¿Qué puede hacer el IMQ para retener a tanto profesional preparado y formado aquí?

¿Qué puede hacer el IMQ? Je, je... Puede crecer, que es uno de nuestros objetivos estratégicos y aumentar su cartera de productos y servicios; y, por tanto, nuestra necesidad de recursos humanos.

Proponen abrirse a otros sectores del aseguramiento. ¿Es la forma de poder dar servicio a una población cada vez más envejecida?

Somos una compañía de seguros que actuamos fundamentalmente en el ámbito de la asistencia sanitaria, dental, laboral... Pero como aseguradora también estamos entrando en otros ámbitos de actividad, como los decesos, accidentes, quizá otros... Ampliar la gama genera más recursos, pero cada línea de negocio ha de tener su propia gestión.

¿Deja de entenderse IMQ como un proyecto de salud para convertirse en una agencia de seguros?

Tenemos una parte aseguradora y otra de servicios. Servicios generales, clínicos, relacionados con la prevención de riesgos laborales.

Con lo cara que es ya la medicina, me imagino a ustedes explicando a un enfermo la terapia... y luego los seguros adicionales que le van a hacer firmar... Sé que le planteo una pequeña maldad...

¡A ver...! Sabemos lo que nos cuestan nuestros clientes y damos a cada uno el servicio que precisa y necesita, dentro siempre, claro, de la cobertura de su póliza. Si tengo un coche a terceros y me doy un golpe, la compañía no me paga mis propios daños. Hay diversas pólizas y, en función de las primas, tienes unas coberturas. Funciona así en todo el mundo. No somos cicateros. Hay muchos clientes que consumen más de lo que pagan y no les echamos.

Decirle a un posible cliente que no le cogen por razón de edad, ¿no va en contra del juramento hipocrático que hacen los médicos?

¿Por razón de edad? No. Todas las compañías tienen un límite a partir del cual no aseguran a los clientes. Está fijada en los 65 años, porque se entiende que con esa edad se van a gastar más de lo que va a pagar. A un chaval de 18 nadie le hace una póliza de coche a todo riesgo.

¿Vamos a necesitar más hospitales o más residencias de ancianos?

La forma de atención también va cambiando con el tiempo. Antes en los grandes hospitales había muchísimas camas. En Cruces, más de 2.000, cuando ahora rondan las 900. Todos los procesos van mejorando. Lo mismo pasa con la atención. No siempre se necesitará una residencia de forma perpetua. Se le podrá atender en el domicilio y habrá niveles de atención en función de las necesidades. Habrá que buscar soluciones lógicas y sensatas.

¿La manera de que un negocio como el de los seguros no quiebre es diversificar la demanda?

La manera es gestionar bien el negocio, como la casa de uno.

El problema es que los vascos tenemos 0,8 hijos por pareja. ¿Demasiadas personas mayores y enfermas para un negocio privado?

La gente joven en general no se pone enferma. No es fácil captar jóvenes, porque tienen buena salud y a corto plazo la van a mantener.

¿La asistencia privada comienza cuando se cierra toda opción pública?: «A éste ya no merece la pena hacerle nada, demasiado gasto para la poca vida que le vamos a dar».

Todos nuestros clientes tienen garantizada la asistencia pública. Tenemos casi 400.000 usuarios. No estamos empezando a hacer negocio, sino ahorrando costes a la red pública.

¿Les llegan entonces cuando pierden la confianza en lo público?

Tampoco. El IMQ es una cultura arraigada en Euskadi desde 1934, antes de que existiera ningún sistema público, con la intención de dar asistencia a la gente más humilde.

La clínica Euskalduna acaba de darles otro reconocimiento.

Tenemos muchos, pero éste es muy entrañable porque viene de casa.