«La actitud de Europa ante los refugiados es una vergüenza que no tiene nombre»

El politólogo Sami Naïr (Argelia, 1946) es un defensor incansable de los derechos humanos, pero cada día que avanza la guerra siria y la crisis de los refugiados,su desencanto por Europa va resquebrajándose a la misma velocidad que ese 'proyecto' que nació como buque insignia de la prosperidad, la paz y la unión. En su último libro, 'Refugiados. Frente a la catástrofe humanitaria una solución real', expone las alternativas a los problemas actuales y la voluntad de llevarlas a cabo.

Ya ha transcurrido un año desde el afamado 'Pacto de la vergüenza' de la UE sobre los refugiados. ¿Qué ha cambiado?

El volumen de refugiados sirios es menor al de antes sobre todo en Turquía. Y eso tiene que ver con el cierre de las fronteras a cambio de dinero, y con que Frontex y los barcos de la OTAN controlan el movimiento de los refugiados, lo que explica la reducción de personas en esa zona. Pero los turcos están amenazando cada día con reabrir esas fronteras por la situación tan excepcional que están viviendo, tras recibir más de 10 millones de refugiados. No conozco otro país, salvo Pakistan, donde la población de refugiados sea tan numerosa. Creo que los turcos están haciendo un trabajo bastante apreciable, aunque no sea perfecto, de acogida y ayuda a la integración de toda esta gente.

Pero los sirios siguen huyendo de su país, solo que ahora intentan llegar a Europa por otras vías más arriesgadas si cabe.

Los sirios siguen saliendo, pero ahora lo hacen hacia el Líbano, donde ya hay más de 800.000; a Jordania, Egipto o países del Magreb como Túnez, Argelia y en menor medida a Marruecos. La tragedia ahora son las nuevas rutas de mercado de esclavos que ya habíamos previsto. Las mafias llevan a los refugiados hasta Libia y allí los venden a otras mafias para cruzar a Italia y Grecia –donde se dice que hay vagando más de un millón de refugiados– y Francia. Algo que las mujeres subsaharianas, por ejemplo, pagan con su propio cuerpo. Es todo una barbarie.

Parece que las medidas adoptadas son como empezar la casa por el tejado sin atajar el problema de raíz. ¿Por dónde empezaría usted?

Hay que estabilizar las poblaciones en sus países o en los países de tránsito, poniendo en marcha grandes políticas internacionales de ayuda. La ONU no tiene el dinero suficiente para afrontar esa situación al completo, pero los países ricos pueden aumentar su ayuda y en vez de crear campos de refugiados, crear espacios de convivencia que permitan a esa gente propiciar las condiciones de retorno o estabilización en estas regiones. Esto lo están haciendo los tunecinos en el sur del país. Además es importante flexibilizar los visados para permitir a los que son realmente refugiados entrar en el espacio europeo como tal y no como inmigrantes. La Unión Europea debe aumentar la solidaridad y frenar esa política durísima de expulsión que está llevando a cabo.

No tiene pinta de prosperar. No al menos a corto plazo...

Por desgracia es una tragedia que va a durar mucho porque es un conflicto entre superpotencias, como América, Rusia e Irán y, por su parte, Al Assad cada vez que hay un avance de la negociación hace una provocación como el uso de armas químicas hace unas semanas. Siria es un juguete entre estas manos. Los bombardeos de EE UU no tienen sentido porque la solución para acabar con el Estado Islámico es terrestre, acordada de forma internacional y decidida por la ONU. Debería crearse una zona de exclusión para evitar que los aviones de Al Assad sigan bombardeando la población, crear pasillos humanitarios y hacer de esta situación un encuentro entre las diversas fuerzas que constituyen hoy el pueblo sirio. Pero, ¿qué país quiere mandar a sus soldados para morir frente al ISIS?

La amenaza de la extrema derecha

Mientras que nuevos factores se suman a la trama, millones de personas siguen en condiciones deplorables en los campos...

Europa no ha hecho nada para acoger a los refugiados. Te doy una cifra. Decidimos acoger unos 160.000 refugiados. A día de hoy hemos acogido 13.000 desde 2015, por lo que a este ritmo necesitaremos más de 40 años. Es una vergüenza sin nombre. Hay que darles la posibilidad de salir de estos campos. Europa decide que no quiere considerarlos como refugiados aunque lo sean, pero al mismo tiempo tampoco quiere dejarlos circular libremente. En mi libro pido la creación de un pasaporte de tránsito, un visado humanitario que pueda permitir libremente a esta gente circular en el espacio europeo y mundial, y buscar ellos su propia suerte. No aplicarles criterios de refugiados me parece que es una traición de los valores europeos; pero si tiene que ser así, porque de esta forma lo recoge el 'Pacto de la vergüenza', que por lo menos podamos dar a esta gente la forma de que se busquen ellos una vía de escape. Ahora están encerrados ahí, no sabemos para cuánto tiempo. Me pregunto si van a tener la misma suerte que los palestinos, que están en los campos desde 1948.

Aquí surge otra piedra en el camino. En plenas elecciones francesas, ¿cómo se combaten la voces de ultraderecha que entienden la llegada de refugiados como un ataque a la seguridad europea?

Aquí hay dos cuestiones. La primera, que Europa está en un proceso de fracaso y que debería replantearse por completo. Vemos el auge de la extrema derecha que incentiva el odio y la insolidaridad, y para frenarlo sería conveniente aclarar a la opinión pública que asociar la entrada de refugiados con la llegada de terroristas es falso, que no hay más delincuentes entre los refugiados que en el resto de la población internacional. Hay que hacer ver que se trata de una población en situación de emergencia y vulnerabilidad y su estado dependerá de las ayudas que les prestemos.

¿Y la segunda?

Pasa por aplicar la ley. Es decir, tenemos unas reglas que cumplir tras aceptar la Convención de 1951 sobre los refugiados. No como Merkel, que transformó con un golpe de bolígrafo a más de un millón de refugiados en inmigrantes ilegales en ese afamado 'Pacto de la vergüenza'. Europa puede acoger muchos más refugiados, lo digo claramente. En una población de 507 millones, ¿qué suponen 160.000 personas?

Desde luego que se han visto movimientos ciudadanos más decididos a poner una solución que muchos gobiernos.

Al comienzo de la tragedia, en España se vio una ola de solidaridad extraordinaria. En muchas ciudades se movilizó mucha gente para dejar claro que estamos preparados para ayudar, pero los gobiernos apagaron esa solidaridad, echaron agua fría, diciendo que no podían hacer nada porque dependían de la autorización de la UE. Y la UE decía que no quería una llegada masiva de refugiados. Con lo cual, estamos ante una batalla política frente a gobiernos que no quieren implantar políticas progresistas de emancipación, frente a una Comisión Europea obsesionada únicamente con la gestión del pacto de estabilidad y no con la integración.

Los valores de Europa

¿Considera que Europa podrá recuperar la esencia y los valores con los que nació a los ojos de la población?

No creo que la actual Europa pueda recuperar sus valores a los ojos de los no europeos. Aunque también es cierto, aunque sea una vergüenza, que los no europeos tampoco parecen interesar a la UE. Está claro que la Unión Europea es una ficción y que sus valores son solo para la galería, todo el resto es música.

¿Y a los ojos de los sí europeos?

Creo que hay que medir el grado en que estos valores han sido integrados. Yo no he visto en los países del Este movilizaciones civiles para pedir a sus gobiernos que dejaran de aplicar políticas neofascistas a los inmigrantes. Hay ciertos pueblos que ven Europa como un mercado del que solo les interesa la rentabilidad que puedan sacar de su permanencia. No creo que Europa vaya a recuperar a corto plazo el proyecto con el que nació. Hemos entrado en un periodo de austeridad que va a durar mucho tiempo. Se están recogiendo ahora los frutos de los objetivos marcados en 2012 de destruir los mercados de trabajo y los acerbos sociales de los pueblos, de reducir los derechos sociales y laborales con trabajos precarios y sueldos basura. Lo están consiguiendo con la complicidad de los sindicatos y muchos partidos, supuestamente, de izquierdas, imitando el modelo americano y anglosajón.

Hablando de los ingleses, el Brexit es otra grieta más en la fractura europea.

El Brexit no significa 'no queremos ser europeos'. Hay que verlo en su conjunto. Los ingleses dijeron que no estaban de acuerdo fundamentalmente con las políticas de libre circulación porque entraba en competencia directa con trabajadores británicos. Y nuevamente, ligado con todo lo anterior, no hay más solución que construir una Europa política, quitarnos la venda y reaccionar ante una realidad que está destruyendo el modelo social europeo.