Los católicos en Egipto son una minoría dentro de la minoría de cristianos del país. Hay unos 270.000 egipcios fieles a la Iglesia de Roma, una cifra minúscula frente a los alrededor de 8 millones de coptos ortodoxos, principal comunicad cristiana en una nación de casi 90 millones de habitantes, de los que el 90% son musulmanes. La conciencia de ser sólo una pequeña tesela en un mosaico de grandes dimensiones refuerza la identidad propia, especialmente en momentos de peligro. Por eso la misa que esta mañana ha presidido Francisco en el estadio de la Fuerza Aérea de El Cairo ante unas 15.000 personas supone un evento de gran valor para estas personas. “Los cristianos de Oriente Medio necesitamos que el Papa esté entre nosotros, que nos dé su apoyo y el mundo no se olvide de nosotros”, contaba Karim Dayoub, un grecocatólico que participó en la ceremonia junto a su familia.

Acompañado por el Patriarca de los coptos católicos, Ibrahim Isaac Sedrak, Jorge Mario Bergoglio presidió una Eucaristía en la se alternó el árabe y el latín en las lecturas. La ceremonia estuvo rodeada de enormes medidas de seguridad: un helicóptero militar sobrevolaba el estadio, que estaba controlado por un gran número de policías y soldados que controlaron todos los automóviles y bolsos de los participantes para evitar eventuales atentados.

Francisco aprovechó su homilía para lanzar un mensaje que parecía ir dirigido no sólo a los cristianos. Insistiendo en lo pedido el día anterior durante la Conferencia Internacional de Paz promovida por la universidad de Al Azhar, referencia teológica del islam suní, dijo en su sermón que «el único extremismo que se permite a los creyentes es el de la caridad. Cualquier otro extremismo no viene de Dios y no le agrada». A Dios, destacó, «sólo le agrada la fe profesada con la vida». Sus palabras era una nueva invitación a la reflexión de los presentes, entre los que había musulmanes e incluso uno de los dirigentes de Al Azhar.

El Papa invitó a la comunidad cristiana local, víctima de atentados islamistas desde hace décadas, a no responder a la violencia con más odio. «La verdadera fe -dijo- es la que nos hace más caritativos, más misericordiosos, más honestos y más humanos; es la que nos hace ver al otro no como a un enemigo para derrotar, sino como a un hermano para amar, servir y ayudar». Es la que otorga a quienes la cultivan «la valentía de perdonar a quien nos ha ofendido» y les impulsa a « difundir, a defender y a vivir la cultura del encuentro, del diálogo, del respeto y de la fraternidad».

El estadio donde se celebró la misa no es ajeno a la violencia de la que habló Bergoglio. En su entorno murieron 25 personas en los enfrentamientos que se produjeron en febrero de 2015 entre los hinchas y las fuerzas de seguridad antes de la celebración de un partido de fútbol entre los equipos Zamalek y Enppi. Tres años antes ocurrió un episodio similar en Port Said en el que perecieron 74 personas.