La agresión del ultra del Betis llega a los jueces como presunto delito de odio

La agresión perpetrada el jueves en Bilbao por un neonazi y seguidor del Betis se encuentra ya en los tribunales de Bizkaia. Dos abogados han presentado una denuncia por un delito de odio en el Juzgado de Guardia para que se procese a M.H.P., el ultraderechista que golpeó a un hombre en la Plaza Nueva al grito de «proetarra», grabó el acto en un vídeo y lo colgó en las redes sociales. De forma paralela, la Ertzaintza ha abierto un atestado por un presunto delito de trato degradante y ha iniciado el trámite legal para procesar al agresor. Este individuo se pretendía mezclar con la hinchada del equipo sevillano que el jueves acudió al encuentro entre el Athletic y el conjunto verdiblanco.

LAS CLAVES Cárcel El delito de odio puede suponer condenas de uno a cuatro años de prisión Redes sociales El Código Penal contempla como agravante la difusión de mensajes sectarios por Internet Versión del delincuente El agresor ha afirmado que antes de la agresión un grupo de personas le rodeó en Bilbao y le llamó nazi

El seguidor de ideología neonazi fue identificado el jueves por la Ertzaintza junto a otras dos personas poco después de haber golpeado a un hombre que estaba sentado en una terraza de la Plaza Nueva. El atacante le increpó: «Eh, tú. Gabilondo.¡Viva España¡». Al instante le arrojó un vaso de cerveza y le propinó un golpe en la cara. Luego le pateó mientras huía y le persiguió durante unos metros, al tiempo que le gritaba «proetarra». Uno de sus cómplices lo grabó todo en vídeo mientras el otro acompañante se reía. El violento colgó el vídeo poco después en las redes sociales, lo que provocó la intervención de la Policía vasca y una tensa alarma social en las horas previas al encuentro entre el Athletic y el Betis.

La actuación policial generó indignación en las redes sociales al no entenderse que la Ertzaintza dejara libres a los tes individuos tras su identificación. Según señalaron los portavoces oficiales de la Policía vasca, la víctima no ha presentado ninguna denuncia sobre estos hechos por lo que no se podía actuar de otra manera. Ayer sin embargo, las mismas fuentes señalaron que la Ertzaintza iba a actuar de oficio y por ello abría un atestado judicial por un presunto delito de trato degradante contra los tres implicados en el ataque. Responsables policiales explicaron que la diferencia entre la actuación inicial y el anuncio posterior de las acciones legales es habitual, dada la complejidad administrativa de las diligencias judiciales. Los mismos portavoces han puesto en valor que los agentes vascos actuaron de inmediato.

El proceso iniciado por la Ertzaintza es por un supuesto caso de maltrato degradante, un delito que conlleva una pena de seis meses a cuatro años de cárcel. Sin embargo, los dos abogados que han presentado una demanda contra el neonazi lo han hecho por un delito de odio. Aunque la pena es similar –de uno a cuatro años de prisión– las condiciones legales son distintas. El delito de odio, por ejemplo, contempla el agravante de utilizar las redes sociales para difundir sus mensajes. Además, este tipo penal tiene en cuenta la motivación del ataque. Es decir, valora la existencia de una situación de menosprecio por motivos de origen nacional, sexo, religión o creencias. La denuncia de los dos letrados, en este sentido, hace alusión a los gritos que profirió el neonazi e incide en el componente antivasco de su comportamiento. En cualquier caso, la decisión queda en manos de los jueces, que ahora deberán decidir si tramitan las demandas y cómo las califican.

Bildu reclama al Ayuntamiento que se presente como acusación popular EH Bildu solicitó ayer al Ayuntamiento de Bilbao que se presente como acusación popular contra los tres hinchas del Betis implicados en la agresión a un hombre en la Plaza Nueva en las horas previas al partido que disputó el club verdiblanco en San Mamés el pasado jueves. En un comunicado emitido ayer, la portavoz de esta coalición en Bilbao, Aitziber Ibaibarriaga, destacó que «esta agresión ha sido un hecho muy grave ante el que el Ayuntamiento debe mostrarse contundente» porque consideró que, tal como se pudo ver a través del vídeo difundido en las redes sociales, podría suponer un delito de odio. La coalición soberanista expresó su repulsa por la actitud de los tres seguidores del Betis, en especial de M. H. P, un neonazi con numerosos antecedentes policiales.

Mentiras en redes sociales

El agresor –un habitual de los grupos de redes sociales utilizados por ultraderechistas, hinchadas violentas y matones de gimnasio– no ha mostrado ningún arrepentimiento por los hechos. Todo lo contrario. El mismo día del ataque difundió una fotografía realizada en la Plaza Nueva en la que saludaba con el gesto fascista. En la versión de los hechos que M.H.P. ha ofrecido por ‘Twitter’ asegura que unos momentos antes de la agresión un grupo de personas –entre las que según él se encontraba la víctima– le rodeó y le llamó «nazi y españolito de mierda». En estos comentarios, M.H.P. juega al engaño y escribe que no se ha contado toda la verdad de los hechos pero se niega a facilitar más datos. En ese sentido, esta agresión ha desatado una oleada de bulos e informaciones falsas difundidas a través de las redes sociales –se llegó a afirmar que el ultra estaba detenido o que había sido apaleado– .

Este no es el primer delito de odio por el que es procesado M.H.P. Practicante de artes marciales, golpeó en noviembre a un hombre en una zona de copas de Sevilla porque era homosexual. El ultra fue acusado de un homicidio en grado de tentativa y se tuvo en cuenta su motivación homófoba.

M.H.P. es vecino de la localidad sevillana de Benacazón y cuenta con un historial de problemas con las fuerzas de seguridad. Según diversas fuentes, tras el ataque homófobo se dictó contra él una orden de alejamiento de la capital hispalense. Al parecer, la quebró y fue detectado por la Guardia Civil. Ese día se inició una persecución en la que, según afirma el neonazi en un vídeo, llegó a ser alcanzado en el hombro por los disparos de un agente. Dos amigas le extrajeron los proyectiles en una operación improvisada en un garaje, grabada en vídeo y difundida en las redes sociales. Su procesamiento y los presuntos balazos provocaron que ultras de diversos equipos de fútbol se solidarizasen con él.