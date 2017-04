Astronautas captan luces y extraños objetos en el espacio

La Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA han publicado un vídeo captado desde la Estación Espacial Internacional en el que las cámaras captan algunos de los curiosos fenómenos que pueden verse desde el espacio. ¿Cómo se ven desde arriba las auroras boreales? ¿Qué aspecto tienen las tormentas? Las imágenes captadas por el astronauta Thomas Pesquet, de la Expedición 51, lo muestran.

En algunas de ellas, construidas con varias fotografías tomadas por él muy rápidamente (unas 25 imágenes por segundo de vídeo), se puede ver una lejana tormenta repleta de relámpagos.

Dado que la estación espacial está a unos 400 km de altitud y que viaja a 28.000 kilómetros por hora, los astronautas no lo tienen muy fácil para ver todas las tormentas. Desde su posición no pueden ver las que están cerca de los polos norte y sur, y además no permanecen mucho rato sobre una misma zona.

Satélites brillantes

En el vídeo, unos objetos atraviesan rápidamente el cielo en línea recta. Según la ESA ha explicado a Space.com, estos son «probablemente satélites funcionales». Su brillo se prolonga durante decenas de segundos, lo que indica que son satélites intactos y no simples fragmentos de basura espacial, que brillarían durante tiempos mucho más breves.

Además, si fueran meteoros, no se verían a esas alturas, que rondan los 300 kilómetros, sino mucho más abajo, a partir de los 110 kilómetros de altura, tal como ha explicado la ESA.

Además, las lentes de Pesquet recogieron también la belleza de las auroras boreales. Estas se producen gracias al choque de partículas procedentes del Sol contra la atmósfera y el campo magnético de la Tierra. Cuando esto ocurre, los átomos de oxígeno y de nitrógeno reaccionan y liberan energía en forma de vistosos colores.