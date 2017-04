Antonio Carmona: «Me gustaría que Susana Díaz llegara lejos»

Perdió a su padre en junio del año pasado y ha decidido despedirle con alegría, por rumbitas... O como él dice, «con una especie de tango flamenco» que ha titulado 'Mencanta'. Y es que Antonio Carmona no puede evitar recordar a Juan Habichuela con una sonrisa. A sus casi 52 años el simpático ex cantante de Ketama vuelve de un largo silencio con 'Obras son amores'.

–«Mi padre era mi templo», le he oído decir.

–El templo donde yo siempre he ido a dar gracias, a aprender, a sentirme tranquilo, a ver la realidad de la vida. Mi padre ha sido muy amigo, he disfrutado mucho de su persona.

–Y ahora le dedica un disco.

–Él fue la persona que siempre confió en que mi música florecería y le he compuesto una canción con mi sobrino Juan Carmona para decirle lo señor que era, lo bien que se portó con toda la familia. Es un homenaje también a su arte. El toque que él tenía para acompañar el cante se ha quedado huérfano.

–Creo que murió justo al acabar usted su canción.

–Esperó a que yo volviera del estudio y se me fue. Lo último que dijo fue mi nombre. Pero esta es una despedida con alegría.

–¿Siempre fue usted tan buen hijo?

–Fui todo lo bueno que pude. Me esforcé hasta el último momento. Él me tenía siempre como en la palma de la mano porque me quería mucho. Yo incluso dejé mi carrera porque veía que él se me estaba yendo. Volví de Miami para estar con él los últimos años, de lo cual me siento muy orgulloso.

–Si tuviera que elegir una frase, un consejo, una anécdota del Habichuela...

–Él era una persona muy clara. Te decía lo que pensaba y se quedaba tan tranquilo. No tenía filtro. Y te reías mucho con él. Una vez fue a tocar con el Beni de Cádiz a la Casa Blanca, para los Kennedy. Iban en una limusina los dos, con los cristales ahumados... Y Beni iba haciendo así con la mano a la entrada de Washington. «¿Tú sabes lo que es que nos estén saludando aquí a dos gitanos los ‘guardiaciviles’ de América?», decía. Mi padre lo contaba con mucha gracia.

–¿Ha heredado esa retranca?

–Intento no enfadarme, no tener rencores, no hacerme nudos en el corazón. Y se lo digo a mis hijas: no haceros nudos... Porque eso te va mermando tu personalidad. Hay que ser muy agradecido. Mi padre de niño vivía en una cueva de Granada y ahora nosotros vivimos en una buena casa. Yo con 14 años me tuve que poner a trabajar en un tablao. Siempre he sido muy trabajador y muy valiente. En cuanto he tenido algo de dinero me he metido en cosas, casas... No te voy a decir que sea rico pero tengo mis propiedades y las disfruto pero tampoco quiero más. El dinero no es una preocupación. La filosofía de los gitanos no es eso. La filosofía flamenca es vivir y disfrutar de la vida.

–¿La mujer gitana se ha liberado del todo?

–Hay muchas que sí, las que han estudiado. Porque los estudios son una liberación. Cuando uno estudia se te abre la cabeza, los sentidos, aprendes a vivir la vida de otra manera. Por eso a mis hijas les he inculcado todo el rato que tenían que estudiar. Empezaron en el Liceo francés. Y luego han seguido una en Inglaterra, otra en América. Yo les recordaba que con 14 años tuve que dejar el colegio y colocarme en un tablao. A ellas, que ahora tienen 24 y 21 años y siguen los pasos musicales, les he dado estudios y más estudios.

–¿A usted le educaron en el machismo?

–No, no, no. Yo me he criado en el barrio madrileño de Campamento. Había muy pocos gitanos. Y no he sentido el machismo en mi casa. Además, he vivido muchas veces solo y hago mi cama, mi cuarto, ordeno mis cosas...

–¿Le emocionaría que una mujer andaluza llegara a presidenta del Gobierno o no es muy de Susana Díaz?

–Me gusta Susana Díaz. Es una mujer muy clara y que quiere hacer mucho por Andalucía. Me gustaría que llegara lejos, porque soy muy de Susana Díaz.

–Obras son amores... ¿Es usted de mucho prometer?

–No soy mucho de hablar. En cuanto estoy en un sitio de conversaciones y tal me callo... Es que paso mucho tiempo solo, en un estudio. Y te vuelves un poco huraño.

–¡Pero si le llaman el ‘encantaor’!

–Pero eso es porque soy andaluz. A mí me enseñó mi padre que hay que pasarlo bien hasta en los momentos malos. Y eso de sacarle punta a todo es es muy andaluz. Pero soy una persona que lo que voy sembrando son obras, no palabras.

–'El amor se fue' ha titulado una canción. Pero en su caso volvió...

–Ese tema es un pequeño tributo a Ray Heredia. El amor no hay que perderlo nunca. Si ves que se escapa por una rendija hay que taparla. Aunque no sea correspondido. La historia de Jesús mismamente. Para mí eso es una obra: haber dejado toneladas de amor.

–Veo que es creyente.

–¿Cómo no voy a serlo con lo que me ha dado la vida? Soy creyente y me gusta decirlo porque en esta época no puedes decir si eres de derechas o de izquierdas. Está todo muy amordazado.

–Es usted probablemente el hombre más guapo a una nariz pegado. ¿Qué puertas le ha abierto ese picaporte?

–Je, je, je... Yo me miro en el espejo y ni me siento orgulloso ni nada, simplemente Dios me hizo así y trato de llevar lo mejor que puedo mi personalidad. Hay gente que es guapísima y que tiene una personalidad que no vale ni para estar escondido. Y hay otros que son feos y que sin embargo cuando llegan a un sitio todo el mundo se vuelve. Yo no soy ni una cosa ni otra.

–Viendo a Trump no le dan ganas de cambiar la letra de su canción y cantar ‘Sí estamos locos, no sabemos lo que queremos’...

–A Trump hay que atarlo en corto, no se le puede dar jarilla porque hay muchas vidas en juego. Mis amigos latinos están muy inquietos con la situación. Pero nosotros también tenemos mucho ‘power’ y si hace falta ir allí y cantarle los fandangos ya se los cantaremos para que se tranquilice.

–Bueno, su padre actuó para Kennedy...

–Pues yo para Trump, si pudiera decirle cuatro cosas con total libertad, también actuaría. Pero después le daría cuatro consejos.

–¿Conoce personalmente a su tocayo Antonio Carmona, diputado socialista de Madrid?

–No, pero al pobre ahora que he sacado el disco le están dando la paliza porque le confunden conmigo en las redes. Él tiene también sus seguidores. Y a mí cuando empezó el Twitter me decían de repente unas cosas rarísimas: «Usted no vale un duro». Y yo pensaba: ¿qué le pasa a la gente? Luego me di cuenta de que se metían con Antonio Carmona el político, que el pobre también aguanta carros y carretas.

–«Madrid es una fosa séptica», ha dicho ese Carmona.

–Lo que están haciendo es una barbaridad. Meten la mano con una desvergüenza alucinante. Yo tengo gente que cayeron presos por cuatro cosas y estos que han robado lo más grande, en la calle... Está todo muy confuso. En América tenemos una imagen nefasta. Falta un político de verdad que te mire a los ojos y digas aquí estoy tranquilo y bien porque este va a mirar por todos los españoles. Todavía no veo políticos así, que sean cercanos.

–¿Ni Susana Díaz?

–Es que no la conozco personalmente. No la he mirado aún a los ojos.