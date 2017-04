Pepsi descubre el kalimotxo y lo presenta como si fuera un gin-tonic

Dicen que ya está todo inventado. Qué se lo digan a Pepsi, que ha decidido echar mano del humilde kalimotxo para dar a conocer una nueva variedad de su refresco. A la mezcla de vino peleón con cola de toda la vida, la multinacional estadounidense la llama 'cali-mocho'. Una receta ideal para su 'Pepsi 1893', la nueva bebida que aparecerá en los comercios con un elegante envase de color negro que recuerda al de las cervezas con solera. De hecho, hace gala de utilizar la misma fórmula original con la que comenzó a competir en este segmento de la alimentación con su gran archienemigo: Coca-Cola.

La campaña publicitaria se centra en compartir el 'cali-mocho' con los amigos. Vamos, lo que hemos hecho por estos lares toda la vida en fiestas patronales y botellones varios. Eso sí, la multinacional estadounidense explica en un vídeo que se ha hecho viral desde que lo publicara vía Twitter que para hacerlo con 'glamour' hay que añadir hielo en un vaso de tubo, verter vino tinto hasta la mitad y rellenar el resto con cola. De 'Pepsi 1893', por supuesto.

Y ya solo le falta la guinda o, mejor dicho, una rodaja de limón para convertir al kalimotxo en una experiencia exclusiva, casi como si se tomara un gin-tonic, con pajita incluida. Una imagen alejada del vaso de plástico con el que se suele tomar a lo largo y ancho de la geografía española cuyos habitantes han tirado de ironía en las redes sociales para criticar el 'descubrimiento' de la multinacional estadounidense. Y es que muchos temen que por culpa de Pepsi, que recomienda moderación en su consumo, el kalimotxo de toda la vida sea el nuevo combinado de moda y suba de precio en pubs y discotecas.

Hello @pepsi fancy recipe you got there. Here are the original ingredients we use in Spain. pic.twitter.com/k8ZfRaUWiY