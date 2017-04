La guerra contra las pajitas de plástico

Las redes sociales han comenzado a hacer su guerra particular contra las pajitas. Un producto arraigado en nuestro día a día y del que, hasta hace poco, se desconocía el daño que suponía para el medio ambiente.

Estados Unidos ha sido el epicentro de campañas como #RefusePlasticStraws o #PlasticPollutes. El objetivo de estas iniciativas es concienciar a la sociedad de abstenerse de un producto prescindible y que supone el 4 % de la basura plástica, un residuo que tarda nada más y nada menos que mil años. Solo en Estados Unidos se utilizan al día más de 500 millones de pajitas. Muchas de ellas terminan en el mar, donde se estima que el 90% de las especies marina han ingerido productos plásticos en alguna ocasión.

El mensaje de esta campaña es claro: «¿por qué usar algo que normalmente no utilizas?». Con un simple «sin pajita, por favor» estas plataformas buscan que se reduzca el consumo de este utensilio que mucha gente ni siquiera se había planteado el daño que causa a la naturaleza y lo imprescindible que resulta.

En el caso de España, no se tiene un dato específico del consumo de pajitas, aunque se estima que es algo menor. Aún así no faltan voces que denuncien este objeto prescindible. 'The last plastic Straw' lucha, entre otras cosas, por explicar los efectos negativos para el medio ambiente que supone el uso de cualquier componente hecho con plástico.