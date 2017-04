ELA pedirá en el Primero de Mayo el fin de las «políticas antisociales»

ELA celebrará este Primero de Mayo en su momento de mayor visibilidad pública, con conflictos abiertos no sólo en el ámbito laboral, sino también en el político (con un frontal enfrentamiento con el PNV y administraciones vascas) y sindical (con duras críticas a CC OO y UGT, aunque esto no es nuevo). En esta atmósfera de estruendo constante, la central liderada por ‘Txiki’ Muñoz saldrá a la calle bajo el lema ‘Guk, oinak lurrean. No más políticas antisociales’.

El sindicato abertzale quiere aprovechar el Día Internacional de los Trabajadores para poner sobre la mesa la necesidad del conflicto para resolver la creciente precariedad que está dejando como herencia la crisis económica. Como respondiendo de antemano a quienes critican a ELA por mantener posiciones maximalistas e inalcanzables y por impulsar enfrentamientos cuyo fin último es el conflicto mismo y no la resolución de problemas, la central asegura que «tiene los pies en el suelo».

«No nos inventamos los problemas», proclamó ‘Txiki’ Muñoz, «ni hacemos huelgas políticas», añadió, interpelando expresamente al diputado general de Bizkaia. El principal punto de fricción del sindicato con la Diputación es el conflicto de las residencias, al que ELA dará una visibilidad especial el lunes que viene en la cabecera. Además, en esta ocasión la manifestación, que arrancará a las 11.45 del Sagrado Corazón, en Bilbao, terminará ante la Diputación de Bizkaia.

Muñoz también ha incidido en el «tesoro» que supone para su sindicato la «plena autonomía» del mundo político y económico gracias a su suficiencia financiera. Además, lamentó que los llamamientos que hizo en su día a las fuerzas progresistas para tumbar los Presupuestos de Urkullu recibiesen críticas, mientras se ve con «normalidad» que Confebask «haya pedido al PNV que apoye los Presupuestos del PP en Madrid».