La crisis se agudiza en el sector lácteo

«Todas las alarmas han saltado», asegura Mikel Alzuart, afiliado a EHNE y productor ecológico de Baztan, en representación de las más de 40 asociaciones del valle que promovieron hace dos semanas la manifestación en Elizondo en defensa del sector lácteo. Desde el sindicato agrario ganadero se refieren a dos noticias de los últimos meses que han agudizado la crisis que vive el sector lácteo. Por un lado, «de forma unilateral, la empresa Danone zanjaba el compromiso de recoger la leche a siete productores navarros. Por otro, el proyecto de ubicación en Soria de una macro explotación con 20.000 vacas que producirían 180.000 toneladas al año de leche». Un panorama «alarmante y un signo de que nos encontramos a las puertas de un espacio rural sin agricultores y ganaderos», alertan.

En total, son siete los ganaderos afectados por la decisión de la gran empresa de alimentación. Entre todos, producen un total de 14.000 litros de leche cada dos días. «De un día para otro Danone ha decidido prescindir de los productores de esta zona para acudir a recoger la leche a grandes explotaciones a las que además solicita que produzcan más litros», explican. Los siete perjudicados son los ganaderos de Baztan Antonio Arburua, Jesús Mendiburu y José Almandoz; Juan José Urroz, de Donamaria; Ander Elizalde, de Urdazubi; Miel Mindegia, de Zubieta y Fermín Galarza, de Oderiz.

En los últimos diez años han desaparecido más de 100 caseríos dedicados al sector lácteo en Navarra

EHNE lamenta que «una vez más, los ganaderos ven cómo la desaparición de la cuota láctea, que entró en vigor en abril del 2015, vuelve a dejar en la estacada al primer eslabon de esta cadena». Recuerdan que en los últimos diez años el sector lácteo de Navarra ha visto desaparecer más de 100 caseríos dedicados a esta actividad: si en 2005 eran 269, el año pasado solo quedan 160, según los datos del registro de explotaciones agrarias de Navarra.

Durante estos últimos meses, los ganaderos intentan buscar alternativas para poder seguir manteniendo las pequeñas empresas familiares. EHNE reclama a otras industrias del sector lácteo que «apuesten por recoger la leche que se produce de modo local, abogando así realmente por la filosofia y concepto que tantas veces utilizan en sus campañas mediáticas».

El proyecto de «macrogranja» de Soria, donde se prevén 20.000 vacas, es otra de las novedades que ha puesto en jaque al sector. Desde el Gobierno de Navarra, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, afirma que la vaquería que se pretende instalar en la localidad soriana de Noviercas supondrá «poner en peligro muchos puestos de trabajo en el medio rural, en concreto en el sector lácteo, que es estratégico e imprescindible para el equilibrio territorial de Navarra».

Esta forma de explotación tendría un «importante impacto económico, social y medioambiental por su cercanía a Navarra». afirma la consejera. Por ello, insiste en la necesidad de que «continúen existiendo las explotaciones lecheras basadas en modelos familiares, pieza indispensable en la vertebración del territorio». Un sector que en Navarra cuenta 432 explotaciones y 726 puestos de trabajo directos en el medio rural.

Estas explotaciones locales, que generalmente son familiares, «vertebran el territorio y fijan la población en las zonas rurales, sobre todo de montaña». Por ello, si se pierden esos puestos de trabajo «los pueblos perderán habitantes, lo que compromete seriamente el futuro de muchas de nuestras zonas rurales».

La inquietud del sector se trasladó hace un par de semanas a las calles de Elizondo. «Ha sido emocionante, es algo que nos sigue dando ánimo, que de alguna manera necesitábamos. Vino mucha gente a apoyarnos», dice Antonio Arburua refiriéndose a la manifestación en defensa del sector lácteo. Este ganadero del caserío Kortarikoborda en Orabidea asegura «haber tenido suerte porque, en mi caso, Kaiku Iparlat se ha comprometido a cogerme ahora la leche», así que podrá seguir con su explotación, que completa con la elaboración de quesos de leche de oveja latxa a cargo de su hijo Julen, de 25 años.

Una manifestación en apoyo a un sector que sufre Hace tiempo que no llovía tanto ni con tanta fuerza como en la manifestación del día 1 que se celebró en Elizondo en apoyo al sector lácteo. Cientos de personas quisieron arropar a los ganaderos, especialmente a los tres del Valle afectados por la decisión de Danone. «Es lluvia de primavera, buena para los pastos que comen nuestras vacas», decía el ganadero Mikel Alzuart en la plaza ante todos. El ganado vacuno de leche fue precisamente quien abrió la marcha convocada por diferentes asociaciones y sectores del Baztan. En primera línea, justo después de las vacas y de un ternero, niños de familias ganaderas y, tras ellos, una pancarta en la que podía leerse 'Landa eremu bizien eta nekazaritza iraunkorraren bidean, esne sektorea bizirik behar dugu' ('Para la vida del territorio rural y en el camino de una ganadería duradera, necesitamos vivo el sector lácteo') y algunos de los ganaderos afectados. Tras la marcha, en la plaza de los Fueros, el viticultor Imanol Ibero, presidente de EHNE, agradecía a todos los presentes su asistencia. «Hoy, con vuestra presencia, queda claro que esto es un problema de toda la población, de un modelo», dijo.

Arburua recuerda que «nos obligaron a realizar inversiones y nos dijeron que estuviéramos tranquilos. Y, de pronto, nos dieron la noticia de que no seguirían recogiendo». En total, produce 1.500 litros de leche de vaca cada dos días.

A muy pocos kilómetros, Jesús Mendiburu, del caserío Xota, también en Orabidea, ha decidido cambiar de modelo. «Llevaba 40 años con las vacas de leche y los últimos estaban siendo difíciles. Los precios que te pagan por la leche no han cambiado en los últimos 30 años. Así que cuando, de repente, en una de las recogidas Danone me dijo que no iba a seguir, se me vino el mundo encima». Decidió seguir, pero con vacas de carne. «Es la única manera de poder seguir en esto», explica emocionado.

En el Valle de Baztan, unas cuarenta asociaciones y colectivos sociales se unieron en torno a esta problemática para hacerla suya. «No es un asunto de cuatro ganaderos y ya está. Es un problema de todos y tiene que ver con los modelos de producción y con los de consumo», defienden.

Sobre la «macrogranja», dicen que supondría «en la práctica una sentencia de muerte para los productores del medio rural». Denuncian el modelo «productivista, intensivo e industrial que está ahogando a los ganaderos de la montaña», que deja «sin margen de decisión a los pequeños productores, que impone precios que apenas cubren gastos de producción». En su opinión, el pequeño ganadero está en «un callejón sin salida, dependiente de las subvenciones, sujeto a grandes inversiones y con empeoramiento constante de las condiciones laborales». Además, advierten de que se está poniendo «en vías de extinción el modelo de agricultura familiar agravan la crisis social y económica estructural que arrastran desde hace décadas las áreas rurales».