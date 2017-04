«De vampiros energéticos está el mundo lleno»

El derrame cerebral que sufrió su hija al nacer sumió a Cristina Soria en una crisis emocional de la que logró salir gracias a la ayuda de un 'coach'. «Me gustó tanto la experiencia –asegura– que decidí dejar mi trabajo como periodista y dedicarme a ayudar a los demás».

Convertida hoy en mediática 'coach' asidua de 'Sálvame' y 'Espejo Público', esta zaragozana nacida hace 42 años en Calatayud está convencida de que la alegría, como el campo, es para quien se la trabaje. Contradiciendo a Françoise Sagan, acaba de publicar 'Adiós, tristeza'. 18 pasos para recuperar la alegría. El jueves 20 de abril lo presenta a las 19:30 en el Aula de Cultura El Correo, en Vitoria-Gazteiz.

Alégreme el día.

Le diré que los momentos malos se pueden superar y que todos tenemos herramientas para ello. La tristeza hay que verbalizarla. Nos ofrece información sobre nosotros mismos. Pero a menudo le damos la espalda.

Es que tiene mala prensa.

Cierto. Vivimos un momento en el que parece que tengamos que estar felices las 24 horas del día. Pero eso no sería real. Lo bonito de la vida es que no es una llanura. La tristeza necesita su tiempo y su espacio.

Y usted llegó a tener los ojos hinchados de tanto llorar...

Por suerte suelo rehacerme. Tengo una madre súper positiva y me ha educado así. Pero sí, el dolor más grande que he conocido llegó con el nacimiento de una hija mía que al nacer, por una mala praxis médica, sufrió una hemorragia cerebral y estuvo su primeros 40 días de vida en la UVI.

¿Se curó?

Sí. Nos lo pusieron todo muy negro pero después de varias operaciones y de implantarle una válvula en la cabeza está perfecta.

Carme Chacón sufría una cardiopatía congénita y tuvo una vida plena.

Gracias a su actitud positiva. Si hubiese caído en el victimismo no habría conseguido tantas cosas. Vivió mucho el momento, y eso es lo bueno.

La teoría es fácil, pero cuando su niña estaba en la UVI... ¿Dónde quedó la 'coach'?

Yo en aquel momento no era 'coach'. Era una analfabeta emocional. El equilibrio lo puso mi pareja. Ahí es cuando empecé a interesarme por este mundo.

¿La tristeza también puede ser congénita?

Tiene más que ver con los mensajes que nos lanzan en casa y en la escuela porque eso marca nuestro GPS.

¿El consumismo compulsivo es otra forma de tristeza?

Está tapando una carencia afectiva. Y eso es triste.

España tardará 20 años en alcanzar el objetivo de deuda pública... ¿Y quiere que estemos alegres?

Las encuestas demuestran que los países más ricos no son los más felices. Basta pensar en la madre Teresa de Calcuta.

En su libro, de hecho, recomienda ejercer la solidaridad.

Es que adquirir nos da una alegría momentánea, pero dar proporciona una felicidad mucho más duradera. En eso están de acuerdo todos los estudiosos de la felicidad. Si nos volviéramos más generosos seríamos todos mucho más felices.

Las redes sociales nos pintan felicísimos... ¿Es una forma de tristeza encubierta?

Probablemente. Pero es más agradable mandar mensajes optimistas que tristes, porque las emociones se contagian.

¿No es un dime de qué presumes y te diré de lo que careces?

Es verdad que hacemos un gran exhibicionismo pero el problema de las redes sociales es otro. Es una forma de abrirte al resto y hay gente malintencionada que se aprovecha de ello, sobre todo en el caso de los personajes públicos, que se defienden mostrando su parte positiva.

–¿Y no es tóxica tanta felicidad impostada? Mire lo de Paula Echevarría y Bustamante...

Paula y David no habrán querido airear sus malos momentos porque saben que está la prensa esperándoles para meter la puntillita. Lo hacen para protegerse. Si te frustras viendo a gente guapa y feliz en una revista el problema lo tienes tú, que sientes envidia. Hay quien prefiere consumir otro tipo de revistas o programas para decirse: mira qué bien, estos son tan desgraciados como yo.

Está pensando en 'Sálvame', imagino.

Ese programa es un escaparate de la realidad y al final la gente se siente reflejada. Pero a los personajes que cuentan sus desgracias al final también se les critica por vender su pena.

En el plató de ‘Sálvame’ mucha felicidad no se palpa.

Ellos son felices. Lo que pasa es que lo dan todo por el programa y se muestran tal y como son. Es un acto más generoso que otra cosa. Yo lo veo como un mérito. Luego les pasa como a todas las personas que estamos en la calle, hay momentos en los que nos llevamos bien, otros en los que nos peleamos...

¿No les ha impartido clases de respeto?

No me las han pedido. Pero es que es un programa en el que no hay filtro. Ya me gustaría vernos a todos por un agujerito en nuestra casa cómo nos comportamos y con cuánto respeto discutimos.

¿Son tristes nuestros políticos?

La política es triste tal como está planteada ahora mismo. Hay demasiada guerra de egos.

¿Qué líder le transmite más tristeza?

Tristeza y sentimiento de complejo de inferioridad me transmite Pablo Iglesias. Por su corporalidad, por su gesto, por su ceño siempre fruncido y por sus hombros siempre levantados me indica que está siempre enfadado y triste.

Rajoy tampoco es que sea la alegría de la huerta.

Más que triste, el problema es que no remata, que su discurso no es concreto, es muy gallego.

¿Y Susana Díaz? ¿Unas castañuelas?

Triste no es, pero yo sobre todo la veo ambiciosa.

¿Vender felicidad no es vender humo... de colores?

Es la posibilidad de mirar la vida con otro prisma. Prefiero vender ese humo que no vender un humo mucho más negro, que de vampiros energéticos está el mundo lleno. Son esos que arrastran los pies y no te cuentan más que desgracias. Te dejan agotado internamente.

Ya sabe que un ‘coach’ para algunos es el nuevo charlatán de feria.

Un ‘coach’ es una persona que acompaña a otra a conseguir sus objetivos. No podemos tratar patologías clínicas ni nada que requiera un psicólogo o un médico psiquiatra. Nosotros hacemos un trabajo de compañía, de ayudar a ver el problema desde distintos puntos de vista. Hay parcela y lugar para todos. Son trabajos complementarios.

Y usted curiosamente viene del periodismo.

Pues sí, me reinventé en plena crisis. Y fue a raíz del nacimiento de mi hija. No necesitaba una terapia ni un psicólogo con el que desahogarme sino alguien que me ayudara a ponerme en marcha. Me gustó tantísimo la experiencia que decidí ayudar a los demás. Y estoy encantada. A veces la tristeza te ofrece posibilidades inesperadas.