¿Cómo se hace frente al miedo colectivo?

Las únicas personas que se sintieron a salvo en la Madrugá de Sevilla fueron las ocho que provocaron el pánico, que más allá del susto generalizado dejó un saldo de diecisiete heridos, uno de ellos grave. La consecuencia inmediata ha sido una multa de 480 euros a uno de los arrestados, que al paso de una hermandad gritó 'Alá es grande', pero la investigación y el proceso judicial siguen en curso.

Los sucesos de Sevilla han vuelto a dejar en evidencia el estado de miedo colectivo en el que vivimos y la facilidad con que se puede avivar porque los detenidos no tienen vinculación con el terrorismo y sobre ellos solo pesa una acusación por un presunto delito de desórdenes públicos. Abren también dos interrogantes: qué lleva a personas adultas a actuar así y cómo enfrentar el pánico que se ha instalado en la ciudadanía por el recuerdo de los recientes ataques terroristas.

En la respuesta al primero los psicólogos recurren a un término musical, 'disonancia', concretamente hablan de «reducir la disonancia». «Se trata de buscar una justificación, como cuando nos gastamos mucho dinero en ropa y acabamos diciendo: 'Es que la necesitaba', aunque no sea verdad. En este caso los que provocaron los disturbios en Semana Santa piensan: 'no va a pasar nada', 'al fin y al cabo es una broma', 'no nos van a pillar', 'va a ser gracioso'...», explica Guillermo Fouce, de Psicología sin Fronteras.

Si la investigación policial no determina lo contrario, lo de Sevilla no parece que fuera una cosa premeditada, lo que establece una frontera, al menos desde el punto de vista de la motivación. «Si lo hubiera sido podría haber otras causas: un sentimiento anticlerical, un intento de demostrar lo sencillo que resulta manipular a la gente... Pero en este caso parece que se les fue de las manos, que no calibraron la dimensión de la cosa, que minusvaloraron lo que ellos entendían que era una broma».

¿Cómo puede pensar alguien que eso es una broma?

Para ellos es un juego porque saben que no es nada, pero no se paran a pensar en posibles consecuencias de heridos o muertes, porque son bromas, y les da una sensación de poder muy gratificante -explica Juan Gonzalo Castilla Rilo, director del Complejo Residencial Sanyres Aravaca-.

A Fouce le horrorizan, pero no le sorprenden tanto los hechos, que tienen parte de su explicación en el concepto de «grupo». «Cuando le gente se junta y uno dice una burrada, enseguida hay otro que dice otra peor, se produce un proceso de escalada. No necesariamente se trata de personas desequilibradas o malas personas, simplemente se van creciendo porque están en pandilla, se retroalimentan...». En esta línea, Gonzalo Castilla Rilo asegura que «en grupo se hacen cosas 'impensables' porque con eso se gana popularidad y recibe el refuerzo positivo y el aplauso de los demás». No solo eso, también está «la cuestión social de impunidad de grupo». «Cuando se producen fenómenos colectivos los integrantes piensan: 'No me va a pasar nada porque estoy dentro de un grupo'».

La muchedumbre que corría despavorida en Sevilla también es, en cierto modo, parte de un grupo. Enorme, que traspasa las fronteras: un grupo de gente asustada, instalada en una suerte de histeria colectiva.

¿Cómo se puede enfrentar?

Con información. Lo primero que hay que pensar es que es un miedo inducido que beneficia a alguien. Eso ya desmonta parte del miedo y nos hace, en cierta medida, inmunes porque nos damos cuenta de que alguien nos está intentando manipular.

No es una cosa de ahora. «El miedo es un movilizador muy potente, un arma de control. Cuando estamos asustados tendemos a dividirnos, asumimos cosas que de otra manera no asumiríamos. Así que la única respuesta ante eso tiene que ser decir: 'Vamos a unirnos, vamos a ser libres y a vivir sin miedo. Vamos a contraponer la alegría al miedo'», propone Guillermo Fouce.

Y más que una ilusión, sostiene el experto, es una cuestión apoyada en hechos objetivos. «La realidad es que vivimos en un mundo más seguro que nunca, donde las probabilidades de que sucedan fenómenos extraños es más reducida de lo que lo fue jamás».

La sucesión de ataques en Niza, Berlín, Londres, Estocolmo... ha generado un clima de inseguridad.

También lo generó el 'efecto 2000', que iba a ser el fin del mundo, o las 'vacas locas', o la gripe aviar... Y luego no ha ocurrido nada.

Ahora ves una mochila abandonada en un autobús y no puedes evitar sentir miedo.

En ese momento lo que hay que hacer es 'cortocircuitar' y pararse a pensar. ¿Qué probabilidades hay de que esa mochila contenga una bomba y cuántas hay de que simplemente se le haya olvidado a alguien? Lo de la bomba sería una entre millones. Son datos objetivos. Lo mismo que una maleta olvidada en un aeropuerto. ¿Cuántas maletas nos acompañan cuando volamos? ¡Muchísimas! Lo que ocurre es que solo se cuentan las noticias negativas.

«Labor amplificadora»

¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación como 'transmisores' de ese miedo?

Los medios hacen una hace labor amplificadora de lo que ocurre, y a veces 'interesa' ese miedo colectivo para poder desviar la atención a otros problemas más reales y cercanos, y porque es noticia... El miedo lo que 'busca' es encontrar la seguridad de la persona que lo sufre, de ahí que ciertos poderes políticos, impacten con esos mensajes de miedo, que no quiere decir que no pudieran existir, para mandar el mensaje asociado de que con ellos se está más seguro que con otros -advierte Juan Gonzalo Castilla Rilo-.

Además, apunta Fouce, «no hay que olvidar que los primeros interesados en que se haga propaganda de ese miedo son los terroristas. Por eso es necesario que los medios cuenten la información sobre ataques de manera objetiva, sin caer en el sensacionalismo, sin divulgar rumores que puedan generar miedos inútiles. Los grupos terroristas buscan instaurar el terror y no podemos facilitárselo».

Los psicólogos defienden que «los miedos se superan enfrentándolos y mirándoles a la cara». Por eso, coinciden, «el modo de superar este terror colectivo es uniéndose en lugar de separándose, no cambiando de hábitos y parándonos a pensar cuando vemos a alguien con un turbante y hablando en árabe y nos asustamos».

Pero es comprensible que la gente que asistía a las procesiones en Sevilla se asustara.

Absolutamente comprensible porque, además, había una muchedumbre. Cuando hay mucha gente nos descontrolamos totalmente. De hecho hay dos situaciones en las que una masa de gente actúa de manera incontrolada: cuando no se encuentra una salida o cuando hay fuego.

No se daba ninguna de estas circunstancias en la Madrugá sevillana y aún así la reacción de la gente fue de descontrol, con carreras a ninguna parte que provocaron empujones y aglomeraciones que dejaron diecisiete heridos. «Cuando reacciona nuestro cerebro más animal nos desatamos. Y si hay una multitud y alguien se pone a correr los demás le imitan».

¿Cómo habría reaccionado la gente en caso de no estar en multitud? Es decir, si alguien va solo por la calle y se topa con un grupo de personas gritando 'Alá es grande' y 'Gora ETA'?

De manera muy diferente. Quizá alguno echaría a correr, pero no escaparía a trompicones. La mayoría de la gente no entraría en pánico, quizá se asustaría pero tendría la sangre fría suficiente como para llamar a la Policía por teléfono para avisar de lo que está ocurriendo.