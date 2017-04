El sol se atrinchera en Euskadi

Aunque muchos ciudadanos retoman hoy la rutina tras varios días festivos, otros continúan disfrutando de la Semana de Pascua. Estudiantes y un buen número de trabajadores siguen de vacaciones y las previsiones apuntan a que el sol les acompañará la mayor parte de las jornadas. Precisamente hoy será uno de los días más grises, pero a partir de mañana el cielo lucirá despejado. Eso sí, no hay que confiarse y aparcar el abrigo o el jersey en el fondo del armario, porque predominarán los frescos vientos del este y del nordeste y las mañanas serán más bien frías. Ya lo dice el refrán: «Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo».

EL TERMÓMETRO 21 grados de máxima se alcanzaron ayer en Bilbao. El valor más alto lo dio Vitoria, con 21,2 grados. 5 grados de mínima es lo que se espera a partir del jueves en bastantes puntos de Euskadi, aunque el sol lucirá en las horas diurnas. 10 son los grados por encima de lo habitual que ha llegado a marcar esta «cálida» Semana Santa.

Con un precioso y luminoso Lunes de Pascua, que llenó parques, terrazas y animó a más de uno a extender el pareo en la playa, despidieron ayer muchos vascos las vacaciones de Semana Santa. En la tradicional romería de Cornites agradecieron el regalo meteorológico, con sol y una temperatura elevada. En Bilbao y la mayoría del área metropolitana se alcanzaron 20-21 grados de máxima, que rondó los 19 grados en San Sebastián y 21,2 grados en Vitoria, el valor más alto en Euskadi, según Aemet. En las zonas de interior, las temperaturas también fueron altas, aunque con descensos acusados por la noche. En Balmaseda y Laguardia se llegó a mínimas de 6 y 5 grados, respectivamente.

Hoy continuaremos con tiempo estable, aunque habrá nieblas matinales y nubosidad durante la mañana, que tapará parcialmente el cielo, pronostica Euskalmet. Por la tarde se abrirán claros y las temperaturas serán similares a las de ayer, con viento del nordeste.

Mañanas frías

El protagonismo recaerá mañana en el viento de componente este, que soplará con fuerza, especialmente en la costa. Solo al final del día perderá algo de intensidad, especialmente en las regiones del interior. El cielo se mantendrá con escasa nubosidad, y se espera un descenso térmico -moderado en el litoral-, con máximas que en general no alcanzarán los 15-16 grados en muchos puntos, lo que unido al viento acentuará la sensación de frío. Euskalmet no descarta heladas en zonas de Álava y de Navarra. A partir del jueves y hasta el domingo lucirá el sol. Las temperaturas diurnas se irán recuperando, aunque las mínimas no alcanzarán ni los 5 grados en muchos puntos.

En el resto de las comunidades, la Semana de Pascua se presenta en cambio bastante inestable y estará marcada por los chubascos y tormentas, con un descenso térmico más acusado en el este de la Península. De hecho, hoy se prevén tormentas fuertes en el sur de la cordillera Ibérica, en Castellón, Cuenca, Teruel, así como en el Sistema Central.

LA CLAVE Del calor al frío Predominarán los cielos despejados mientras el mercurio bajará mañana para recuperarse el jueves

Este empeoramiento sucede a una Semana Santa que figura entre el 10% de las «más cálidas» registradas desde que empezó a haber mediciones de modo regular a mediados del siglo pasado, según informó Aemet. Los valores han sido cuatro grados superiores a lo normal en la mayor parte de España y, por ejemplo, el Jueves Santo y anteayer se situaron en algunas zonas entre 7 y 10 grados centígrados por encima de lo habitual para estas fechas.

Aunque otros años se dataron máximas superiores, esta Semana Santa sí ha logrado batir dos marcas en cuanto a noches de calor. El aeropuerto de Málaga no bajó en la madrugada del día 15 de los 19,7 grados -el anterior máximo en un mes de abril en este punto fue de 18,6 grados, en 2002- mientras El Hierro llegó el domingo a una mínima de 21,9 grados.