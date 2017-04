El domingo en Barcelona y en agosto en Bilbao, carreras de barro para mujeres de todas las edades

Este domingo en Barcelona, en Málaga el 21 de mayo, el 1 de octubre en Madrid, el 12 de noviembre en Valencia y el 13 de agosto, en Bilbao, en un lugar aún por determinar. Las carreras de obstáculos enfocadas sólo a mujeres, las denominadas Muddy Angel Run, son una realidad en varios países europeos desde hace un par de años y ahora llegan a España. Aunque nacidas en Alemania de la mano de una empresa especializada en carreras de obstáculos festivas denominada Xletix Challenge, son parte de lo que los americanos llaman «non-traditional running events», eventos de running, de correr, no tradicionales. Es decir, acontecimientos lúdico-deportivos sin ánimo competitivo que parecen más bien gymkanas y para nada ideadas desde la única perspectiva del atleta federado de toda la vida, sino donde el 90% de los concurrentes buscan, más que centrarse en los aspectos técnicos de la carrera y en que si estos funcionan es porque lo han hecho bien, han mejorado, han crecido, etcétera, en acabar con una sensación de experiencia única. Otros ejemplos tampoco encasillados en el paradigma de los recorridos típicos serían las carreras de colores, donde los participantes cubren «los 5 kilómetros más felices del planeta» y donde se termina el circuito impregnado con polvos de colores (en Estados Unidos se celebran ya 51 entre julio y octubre, 15 de ellas nocturnas y, en España, en Sevilla, Barcelona y Valencia), y las carreras «espartanas» o Spartan races, ya mucho más duras, repletas de obstáculos estilo militar.

Uno de cada cuatro retos fitness de este tipo son en la actualidad así de festivos y en ellos no se requiere ninguna preparación física, aunque no está de más estar en forma. La Muddy Angel Run destinada a mujeres de este domingo en Barcelona es una de ellas. Se trata de una iniciativa que surgió en Alemania hace un par de años para apoyar a las féminas que sufren o han sufrido cáncer de mama. «La lucha contra el cáncer es sucia, ¡nosotros también podemos luchar sucio!», es el lema que rige el evento. «Muestra al mundo que eres un ángel y corre con un traje de ángel. Cuantos más ángeles haya en la carrera, más claro será el mensaje», explica Carolin Tonn, de la organización, quien señala que este evento busca asimismo fomentar valores como el trabajo en equipo, la superación personal y ser la mejor versión de una misma. No es nada distinto de lo que las carreras venden a los hombres, pero sí algo distinto de lo que el mundo del deporte en general vende a las mujeres», sostiene. Y razón no le falta. La incorporación de las mujeres a las carreras de obstáculos es aún una asignatura pendiente y, de hecho, ellas tienen más presencia en la comunicación de las carreras que en las inscripciones.

Las participantes llevan en la frente una cinta de color rosa. Pueden correr, ir al trote o caminar. El circuito, de seis kilómetros, se hace al aire libre y consta de diez obstáculos. Entre ellos, una piscina de barro para reptar, un balancín, pilas de troncos cubiertos de lodo que atravesar y una red de escalada que las runners tienen que salvar, no sin un pequeño esfuerzo. Si se tienen problemas cardiovasculares, de circulación o se está embarazada se desaconseja tomar parte en la ruta. Para el resto, lo ideal es ir «en equipo». «Reúne a todos los ángeles de tu círculo de amigas y tráete a tu hermana, tu madre, tu hija, vecinas y colegas para formar un equipo y pasarlo bien y realizar una buena acción», apremia la propia Tonn. Pero en caso de correr sola, «serás ayudada por todas las mujeres durante el recorrido», asegura. El caso es llegar a meta con barro hasta las orejas, sea como sea. No hay límite de edad.

Para las deportistas que han pasado un cáncer o luchan en el momento de la carrera contra uno la organización pone a su disposición 50 tiques gratis. Para el resto, los precios oscilan entre los 39 y los 59 euros, más caro cuanto más tarde se adquiera. «Comprar los tickets pronto nos permite organizar la carrera con mayor antelación», se disculpan en la organización. El precio de la entrada no incluye ningún tipo de donación ya que está destinado a Xletix. Pero sí existe la posibilidad donar a la causa, de manera que se puede solicitar que el dinero vaya directamente a una entidad, en este caso la elegida ha sido la Asociación Española Contra el Cáncer. También se puede participar como voluntaria el día anterior al evento y el mismo día motivando a las participantes, montando y desmontando la parafernalia del evento, llevando a cabo el registro de las corredoras, atendiendo los cañones de barro y las máquinas de espuma, ocupándose de las runners en la meta... Las voluntarias reciben un tique gratis, comida y bebida para todo el día.