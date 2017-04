Un copiloto de 95 años

Son días de coche y asfalto. Y todavía sigue ahí. Con otro aspecto y más prestaciones. Pero siguen sobreviviendo algunos. El más anciano tiene 95 años. Desconozco por dónde andará, pero hace cosa de una década lo vi en una exposición de coches clásicos. O al menos eso decía su dueño. «Es un Frost», proclamaba, refiriéndose al «proto-radioreceptor» que creó George Frost, en 1922. Lo cierto es que el coche casaba con la historia, porque era un Ford Model T. El elegido por el inventor para colocar su revolucionaria máquina. Cinco años más tarde Storage Battery CO. empezó a comercializar unas radios menos aparatosas para ser instaladas en los vehículos de la época. Pesaban unos 20 kilos. Como para llevarlas bajo el brazo. Lo que no sabemos es cuál fue la primera canción que se escuchó en ellos. Y ese es precisamente el tema del Piscolabis de hoy. Los radiocasetes, sus éxitos de carretera.

Un 'loro' siempre fue un tesoro. Y tocarlo, privilegio del propietario. No fuera que la cinta se enredara y tuviéramos montado un drama. Porque su contenido era sagrado. No en vano, aquellas canciones y artistas viajaban siempre con nosotros. En un asiento imaginario que todo vehículo, rico o pobre, llevaba incorporado. A veces no de serie. Lo que exigía tuneado musical antes incluso de que existiera nombre para dicha práctica. Y junto al lujo de poseer se adquiría otra sensación. La de la inquietud. El miedo al robo era directamente proporcional a su valor. Además podían llevarse también las cintas y entonces el disgusto era total. Una recopilación de chistes de Eugenio, los éxitos de Perales y la última de Boney M eran tesoros que sentíamos como parte de nuestra familia. «Prefiero que se lleven antes a la abuela, que su discurso está más rallado que las cintas», exclamaba alguno al cerrar el coche y alejarse cargado de dudas.

Las 'casetes', nombre oficial desde que llegaron a nuestro mundo, podían ser de dos tipos. Compradas o grabadas. Las primeras solían ser cosa paterna y siempre sonaban en los viajes. Pero los trayectos largos permitían que las nuevas generaciones, sentadas entre adultos o directamente en sus rodillas, pudieran escuchar los legendarios temas de Gabi, Fofó y Miliki, el recopilatorio de Torrebruno, incluido 'Tigres y Leones' o, para los más pequeños, el 'Veo veo' de Teresa Rabal y algo de ParchÍs. Pero era un oasis musical. Porque enseguida regresaban los temas 'serios'. Y Fofó era acallado, a ritmo de cadera y golpe de melena, por una tal Rafaella Carrá. «Qué piernas tiene esta mujer», proclamaba tu madre, mientras tu padre ponía ese gesto, tan silencioso como revelador, que también utilizaba cuando te decía: «Hijo, baja a por un tebeo de Mortadelo y dile al kiosquero que te dé también el 'Interviú' que quiero leer el artículo de Umbral». Y tú, que eras niño pero no tonto, pensabas: «Por Umbral, claro».

Ahora los dispositivos tecnológicos permiten que el nene o la nena tenga su entretenimiento específico mientras los padres tienen el suyo. Hay excepciones, pero el DVD primero y los Ipad después han acabado con los debates musicales. Cosa que agradecen los progenitores. Pero se ha perdido la gracia. Llámenme raro. Echo de menos aquel rebuscar en la guantera y descubrir al fondo, bajo los papeles del coche y una gamuza desgastada una cinta de Peret y otra de Gila. Y tras abrir la caja, casi siempre rajada por algún lado, y meterla con cuidado, no sea que la liemos, en el flamante radiocasete. Ese que, durante algunos años, era extraíble y se lo llevaba el dueño bajo el brazo con toda la pompa y circunstancia. «¡Es un blaupunkt!», susurraban a su paso. Y él lo colocaba junto al gin-kas, para no perderle de vista. Porque nunca fue barato.

El primero que se comercializó con cierto éxito era un Motorola 5T71 de Galván Manufacturing Corporation. Hablamos de 1930. Y salía por una pasta. Unos 120 dólares de media. El precio de algunos automóviles de entonces. La cosa cambió con los años. Pero en los 80 y 90 vi más de un 'dos caballos' con montajes de sonido que ríase usted de la discoteca 'Pachá'. «No sabes cómo se oye 'The Wall' de Pink Floid y 'Tunel of Love' de Dire Straits», sentenciaba el orgulloso propietario. Ese que, no mucho tiempo después, lucía en el bolsillo de la camisa la carátula extraíble. Al principio tan voluminosa que parecía una tableta de toblerone. Después fue adelgazando y empequeñeciendo. Lo cual tenía su parte mala. No veían el poderío sonoro de tu coche. Algo que sucedió definitivamente cuando los fabricantes los empotraron en el vehículo y los ladrones buscaron objetivos más accesibles y rentables. Un cambio que coincidió con los avances tecnológicos y el adiós a las cintas. O no.

Hay quien se resiste a prescindir de un elemento que tanto nos acompañó en aquellos viajes de apreturas, largas horas y calientamientos de motor. Donde se paraba por el coche, no por sus ocupantes, y el mareo estaba asegurado. Por eso, el radiocasete era una balsa salvavidas. Y lo que de él salía, música celestial. Incluido algún éxito del top gasolinera. De ahí que hoy felicitemos a este copiloto que cumple 95 años. Les confieso que, de alguna manera, sigo haciéndole honores. En mi viejo y querido escarabajo mantengo uno. No es el original, sino uno con seis CD, que se esconden en un rincón y cuya carga es motivo de debate con mi media mandarina. «Aquí lo más moderno que suena es de los 80», se queja, con razón. Pero es lo que sucede con los viejos radiocasetes. No caben cientos de canciones. Tan solo un puñado. Eso supone elegir. Y de la misma forma que optamos por una ruta, hacemos lo propio con su banda sonora. Al fin y al cabo, la música es la más apasionante de las carreteras. Puede llevarte a cualquier momento del pasado, en lo que dura una canción.