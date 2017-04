El Árbol de Gernika echa raíces por medio mundo: desde Kenia hasta Auschwitz

El Árbol de Gernika ha echado raíces en medio mundo. Desde 1995, un total de 56 retoños simbolizan con sus robustos troncos y ramas las libertades del pueblo vasco en lugares como México, Australia, Argentina, Francia, Estados Unidos o Kenia.

RETOÑOS A DESTACAR Celaya (Mexico)Entregado en noviembre de 1995. Sidney (Australia)Basque Club 'Gure Txoko'. Se plantó en el Royal Botanic Garden, entregado en febrero de 1996. Argentina Centro Vasco 'Toki Eder'. Se solicita en julio de 2000. Centro 'Atuel’ko euskotarra'. Entregado en octubre de 2002. Ikastola EkintzaEntregado en enero de 2003. Miramon kutxaespacio Entregado en febrero de 2003. Ayuntamiento de Perón (Argentina)Solicitado en diciembre de 2003, pero no consta la entrega Euskal Etxea de Rosario (Argentina) Entregado en marzo de 2004. Jardín Botánico de Padrón (A Coruña)Plantado en mayo de 2005. Gurs (Francia)Solicitado por el Gobierno Vasco para plantarlo en el año 2005. Nairobi (Kenia)También solicitado por el Gobierno Vasco para plantarlo en el mismo año. Ayuntamiento de La Garriga (Barcelona)Plantado en diciembre de 2008. Commentry (Francia)Asociación Acomera, plantado en marzo de 2014. Córdoba (Argentina)Euskal Etxea de la ciudad. Solicitado en enero 2015. Montalivet (FranciaSolicitado en abril de 2015. Capitolio de Wahington (EE UU)Plantado en julio de 2016.

El próximo destino donde se podrá contemplar un ejemplar será el antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz, a partir del próximo 20 de abril. Doscientos alumnos de tres colegios vascos, junto al lehendakari Iñigo Urkullu y una delegación de las Juntas Generales de Bizkaia, viajarán a la localidad polaca para estrechar lazos entre dos lugares que han sufrido de distinta manera la barbarie del nazismo. Dos de ellos son vizcaínos: la ikastola Lauro y Urdaneta.

Las inmedaciones del campo de concentración Auschwitz-Birkenau, donde más de la mitad de las 400.000 personas internadas murieron durante la Segunda Guerra Mundial, tendrán un retoño de la ciudad que hace 80 años fue devastada por los bombarderos de la aviación Cóndor durante la Guerra Civil.

Será un acto cargado de simbolismo, donde las paladas de tierra asentarán al nuevo ejemplar en el parque Zasole mientras suena el Gernikako Arbola. Es necesario que el retoño presente sus mejores galas. Un trabajo desde la sombra que exige dedicación y un cuidado al milímetro.

Suelo helado

Uno de los que lo realiza es Kepa Txarterina, el ingeniero agrícola encargado del cuidado del Árbol de Gernika desde 2011. Él mismo se trasladó a Auswitch junto a otros dos operarios para dejar al retoño a punto para el acto. Algo que resultó más complicado de lo que parecía en un principio, porque las palas casi no clavaban en la tierra. «El suelo estaba helado, no me lo creía. Casi hacemos 2.500 kilómetros con dos árboles para no plantarlos», explica sobre su viaje 'express' del pasado 20 de marzo.

Por suerte todo quedó en un susto. Dejaron preparado el segundo ejemplar y el oficial lo guardaron en un almacén para evitar arriesgarse a su deterioro por el frío. «Durante el traslado el retoño debe sufrir lo menos posible. Que no sufra heridas». La plantación también tiene su aquel, ya que el roble debe mostrar un aspecto erguido. «En el hoyo donde se coloca el cepellón se introduce tierra vegetal y fertilizante. No puede quedar aire, porque se secan sus raíces», explica. Después, quedan ocho meses de actividad para que se asiente de nuevo con fuerza en el suelo.

Son muchos años los que pasan hasta que los retoños pasen de ser una bellota a ocupar la tierra de lugares como Nairobi, Sidney o Perón. «Desde que se recoge en otoño la bellota pueden pasar desde que germinan hasta 7 años en macetas», apunta Txarterina. Su último gran destino será Japón, donde se han enviado cuatro ejemplares que se asentarán en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, lugar que emblemático de otra ciudad que también fue bombardeada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.