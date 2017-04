Gernika echará raíces en Auschwitz

A pesar de que Gernika y Auschwitz están separados por más de 2.000 kilómetros, ambos lugares tienen en común las brutales cicatrices que dejó la barbarie nazi. Ahora, cuando se cumplen 80 años de aquella tarde de abril en que los aviones de la Legión Cóndor descargaron sus bombas sobre la población vizcaína en un ataque que fue antesala de la Segunda Guerra Mundial, la conexión entre ambos territorios se intensifica más si cabe.

LA CLAVE Dos escuelas vizcaínasAlumnos de 14 a 17 años de la ikastola Lauro y el colegio Urdaneta dejarán su huella en el campo Representación institucionalEl lehendakari Iñigo Urkullu arropará con su presencia la plantación del retoño del árbol

La razón reside en una iniciativa impulsada por la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea (APTC) que llevará a doscientos alumnos de tres colegios vascos a plantar el próximo jueves un retoño del árbol de Gernika en el Parque de la Reconciliación de los Pueblos de Auschwitz, que ocupa desde hace unos meses los terrenos abonados con las cenizas de los miles de exterminados en el campo de concentración cuya sola mención evoca un paisaje de pesadilla. El lehendakari Iñigo Urkullu y autoridades polacas respaldarán con su presencia un acto de gran importancia simbólica, pues el parque pretende servir de alegato por la paz y la reconciliación. «Se estrenará con la plantación del retoño de Gernika, aunque más adelante se irá dotando de contenido con símbolos de otras ciudades que han sufrido conflictos como Sarajevo, Hiroshima o Nagasaki», asegura Enrique Laborde, uno de los guías de APTC que acompañará a los alumnos de la Ikastola Lauro en un viaje de estudios en el que también participarán estudiantes de Urdaneta.

La expedición, que se desarrollará entre el 17 y el 24 de abril, se marca como objetivo que los más jóvenes se empapen de un momento histórico convulso en el que no resulta complicado trazar paralelismos con la actualidad. «Estamos en un momento importante de la Historia contemporánea. Los jóvenes tienen que aprender y entender los errores que se cometieron para no repetirlos». Por ello, el viaje no se limitará a la visita al campo de exterminio. Los chavales, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 17 años, ahondarán en la historia de la Resistencia polaca contra el nazismo de la mano de ex combatientes de los grupos AK, que pasaban la información de correos entre los montes Tatra, la escarpada frontera con los territorios no ocupados. Esta cresta será escenario de dos días de supervivencia para los estudiantes.

La ruta recalará asimismo en lugares como el gueto de Podgórze, tristemente célebre por ser un punto de reclusión para la población judía, enfermedades y privación de derechos durante la ocupación nazi. Allí se encuentra el esqueleto industrial de la antigua fábrica de Oskar Schindler, que será otra de las paradas de un viaje en el que los alumnos podrán compartir impresiones con las autoridades locales.

Embajadores

Será un recorrido de ida y vuelta, puesto que a finales de mes 200 estudiantes polacos visitarán Euskadi para participar en los actos conmemorativos del ochenta aniversario del bombardeo de Gernika que tendrán lugar en la Casa de Juntas de la villa foral. El intercambio se verá materializado gracias al esmero y la implicación personal de los jóvenes. «Los propios alumnos son los embajadores del proyecto. Ellos han trasladado la documentación entre las instituciones polacas y vascas», argumenta Laborde, quien apostilla que el ímpetu que demuestran funciona a modo de antídoto contra la excesiva burocratización que generalmente rige en los procesos interinstitucionales.