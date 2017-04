«Hay que tomar medidas para limitar el abordaje del turismo de bajo nivel»

Para Carlos Díez de la Lastra, director general de la Escuela de Alta Dirección Les Roches Marbella, la mayoría de los hoteles que están liderando el crecimiento en el sector lo han logrado por la capacidad para «interpretar correctamente el mercado». En un contexto en el que el turismo, después de la Administración pública, es el que «más empleabilidad genera a nivel mundial», el responsable del sector ha participado en unas jorndas en San Sebastián.

El boom turístico desconcierta a hoteleros, apura a los ciudadanos y proporciona al turista más herramientas para opinar sobre su experiencia. ¿Qué modelo turístico contentaría a las tres partes?

Un modelo que apostase por un turista de más alto nivel económico y social y que sepa apreciar la oferta cultural. Hoy en día hay distintos emisores de turismo que reúnen esas características. Y por eso hay que intentar que los gobiernos adopten políticas focalizadas en subir el nivel estándar de los hoteles y establecimientos.

Es decir, restringiendo el acceso a un turista de perfil más bajo.

No se trata de suprimir todas las posibilidades hoteleras que respondan a ese perfil, sino limitarlas y, a su vez, potenciar las que estén dirigidas a un perfil más elevado. Destinos como San Sebastián tienen que ser atractivos para los visitantes de más nivel y lograr que el turista que no busque eso se sienta incómodo. ¿Cómo se consigue? Con precios más altos y un nivel de calidad de los servicios que ese visitante ni aprecia ni quiere pagar por ellos. Así se consigue limitar el abordaje del turismo de bajo nivel.

Pero teniendo en cuenta que un gran porcentaje procede de países con mayor poder adquisitivo, subir los precios para evitar la llegada del turismo mochilero no parece ser una barrera muy efectiva.

Cuando se habla de turismo mochilero hay que distinguir dos tipos. Por un lado, el que viene a disfrutar de un turismo de calidad pero de una forma alternativa, menos lujosa y con carácter experiencial. De hecho, hay hoteles que ya están planteando parte de su oferta con menos lujos, incluso ofreciendo literas, pero que se considera de nivel alto desde un punto de vista de precio y servicio. Y por otro, el que viene a aprovechar al máximo el poco dinero que tiene con paquetes de bajo coste, a todo incluido, y sin importarle si está en una ciudad o en otra. Este segundo es el que hay que evitar.

«A ningún empresario le gusta la competencia, pero si hay pisos turísticos, que jueguen en la misma liga»

¿Prima la experiencia real y el contacto con la cultura de una ciudad sobre el convertirse en millonario por un día?

Ahora se solicita ese turismo alternativo. Es decir, llego al aeropuerto y me cojo el autobús porque forma parte de la experiencia, pero eso no significa que no sea un turista de alto poder adquisitivo. Todo lo contrario. Valoran especialmente una buena conexión wifi, un jacuzzi, una suite con vistas... O, simplemente, que el hotel no tenga lujos, pero pueda contar con un lugar cercano con los artistas de la zona donde están haciendo cuadros y puedan compartir con ellos ese espacio.

Esa tendencia la asumen con gusto las nuevas generaciones.

Hoy en día, 'los millennials' (nacidos en los 80) y la 'generación Z' (nacidos en los 90) no valoran el lujo como antes. No aprecian a un señor con sombrero abriendo la puerta, que te vaya a buscar en un coche de alta gama o grandes mesas de caoba. Lo que ahora buscan estas nuevas generaciones es gastarse el dinero en ese lujo alternativo.

¿Cree que el sector hotelero se está adaptando a esas generaciones que en unos años se convertirán en clientes potenciales?

Lo que es necesario es estar preparados para ofrecerles esos planes que demandan desde un prisma que les resulte atractivo y en eso estamos. Según un estudio realizado por Booking, el 90% de la 'generación Z' descarta alojamientos que no tengan wifi. Lo que valoran es un sitio con piscina y cerca de la playa, pero sobre todo donde se pueda hacer buenas fotos. El 42% busca alojamientos que permitan levantarse un poco más tarde. Es decir, esta generación vive entre la red virtual y la real, y lo que hay que ofrecerles son experiencias que tengan el mismo valor en ambas realidades.

La competencia de los pisos turísticos

A ese reto deberán adaptarse también los pisos turísticos. ¿Ve a corto plazo una reconciliación entre ambos modelos de alojamiento?

Es lógico que cualquier hotelero reniegue de los alojamientos turísticos por una cuestión tan simple como que es un modelo que le hace la competencia y eso, como empresa, no gusta. Pero al margen de esto, está claro que este nuevo competidor ha venido para quedarse, pero hay que jugar en la misma liga. No se puede exigir a los hoteles unos estándares de seguridad, calidad, registro policial o impuestos altísimos y ver que estos pisos estén liberados de esas exigencias.

«Las nuevas generaciones buscan un lujo aletrnativo: una buena conexión wifi, piscina o estar cerca de una playa, la posibilidad de hacer fotos atractivas...»

Que existan sí, pero con las mismas normas para todos.

Claro, soy partidario de que no haya restricciones a otros modelos, pero también de que se juegue en las misas circunstancias. No puede ser que haya una cantidad de inspectores de todo tipo que vienen con una regularidad bastante frecuente a los hoteles y apenas haya inspectores que controlen la regulación de estos pisos. Es algo básico y lógico, pero que no se cumple.

En los próximos años habrá unos 17 hoteles nuevos en Donostia y eso lleva a preguntarse si es para adaptarse a la demanda actual o para prevenir una posible llegada masiva los próximos años...

Esto es un negocio donde hay oportunistas y gente con visión. El que tiene visión sabe perfectamente qué proyecto busca. El oportunista se mueve por donde huele que hay más dinero. Hay fondos de inversión puramente oportunistas que compran edificios para sacarles rentabilidad en dos años y luego los colocan por ahí. Obviamente esas son las burbujas que todos tememos que exploten.

¿Cómo prevenirlo?

Con un plan estratégico y estableciendo márgenes. Hay que definir si el modelo que hay en San Sebastián está en riesgo o no. Aquí no se recibe el turismo prestado de otros destinos del norte de África, pero sí hay un poco de efecto rebote. Es decir, ese turismo prestado está saturando las zonas de costa del sur y este de la península, y las zonas de costa están reenviando turistas a la zona norte. El riesgo es menor pero también existe y tiene una fecha de caducidad de dos o tres años.

El factor precio

Hablaba de políticas estratégicas. ¿Podría concretar?

Se trata de estimular el turismo que buscas y controlar el que no buscas. Tenemos miedo de que el volumen de plazas suba la cantidad de turistas y baje la calidad. Bien, pues no permitas tantos proyectos y licencias de turismo de bajo perfil e incrementa los proyectos de alto nivel. Hay muchos caseríos, palacetes, casas vacías de alto coste que están inutilizados. Si como administración ayudas a que se restauren, se destinen a un turismo de alta gama, por ejemplo, a través de la retirada de impuestos durante los primeros dos años, con licencias exprés... Con estos apoyos, además de reutilizar inmuebles en desuso y enriquecer la ciudad, se bloquearía el turismo ‘malo’ y se potenciaría el medio y alto.

Pero el precio es un factor determinante imposible de controlar...

No de forma directa, pero sí se puede controlar si se incentivan los estándares de calidad. Si te digo que puedes hacer un hotel, pero que debes incluir esta lista de servicios y responder a estas exigencias de calidades, para que ese proyecto sea rentable debe responder a una gama de cierto nivel. Pero si sucede lo que ahora, que se pueden poner hoteles sin ofrecer ningún servicio y admitiendo un número ilimitado de habitaciones, eso se rentabiliza con mucho menos coste. Si se instauran estrategias claras que estimulen y aseguren la calidad de los servicios se termina por controlar los precios.

Y la tasa turística, ¿qué papel juega en ese apoyo institucional?

Creo que si estuviera bien utilizada casi ningún hotelero se opondría. El problema es que, como en cualquier industria, si subes los impuestos, tu producto es más caro y, por tanto, menos competitivo, lo que deriva en que el cliente se queje. Si ese gravamen viniera con un plan detrás, de forma que el hotelero viera que es real, factible, que se está empleando bien y que se invierte en mejorar los aeropuertos, la ciudad, los servicios... El sector hotelero lo entendería como una inversión y no como otro impuesto más. Pero, en la mayoría de sitios en los que se aplica la tasa turística, no se está utilizando correctamente.

Es decir, vuelve a ser una cuestión de base, de estrategia.

Hay que saber dónde se quiere estar y estimularlo. El inconveniente es que muchas ciudades no tienen una estrategia. El técnico o el político mira de igual modo licencias sin perfil ni servicio. No hay profesionales detrás que se guíen por unas pautas.