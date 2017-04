La aventura creativa de Balenciaga que se inició hace 100 años

Las primeras hilvanadas las dio de niño junto a su madre, que era costurera, y se familiarizó con el patronaje y la costura desde pequeño. Cristóbal Balenciaga creció rodeado de telas, hilos, patrones y agujas. Getariarra de nacimiento, vivió en San Sebastián desde los 12 años (en 1907 estaba inscrito en el padrón municipal). Poco se sabe de su experiencia y formación previas, aunque es lógico suponer que se formaría en alguna de las importantes casas existentes en la ciudad en aquella época, seguramente Casa Gómez y New England. En 1911 comenzó a trabajar en los almacenes Au Louvre, donde dos años más tarde fue nombrado jefe del taller de confecciones para señora. Con la ayuda de ese trabajo y el apoyo de la marquesa de Casa Torres –que se había convertido en su mecenas tras ver cómo se desenvolvía–, tuvo la oportunidad de conocer París y las grandes casas de moda.

En marzo de 1917, 'La voz de Guipúzcoa' publicó un anunció, durante varios días, en el que se citaba textualmente: «Hacen falta buenas cuerpistas y bordadoras y aprendiza de bordadora». Las interesadas debían presentarse en el número dos de la calle Bergara y la referencia era C.Balenciaga. En noviembre de ese año, con 22 años, el modisto de Getaria emprendió su primer negocio como 'C.Balenciaga', en la calle Bergara número 2, con la ayuda de su hermana Agustina.

1936: Con el estallido de la guerra civil se traslada a París. Cesa la actividad de sus casas de Madrid y Barcelona de forma temporal (el taller de San Sebastián no se cerró)

1927: Crea una nueva empresa dedicada a la alta modistería tradicional, 'Martina Robes et Manteaux', que luego se denominará EISACostura, en la calle Oquendo, 10.

Sería el inicio de una larga y brillante trayectoria que le encumbraría como el maestro de la alta costura a nivel mundial. Un año después de la apertura de su primer establecimiento, dio entrada a nuevos socios, las hermanas Benita y Daniela Lizaso, creando una sociedad limitada con vigencia temporal de seis años, con el nombre 'Balenciaga y Compañía'. Esta asociación se disolvió en 1924, y el modisto estableció su casa de moda bajo el nombre de 'Cristóbal Balenciaga' en el número 2 de la Avenida de la Libertad. Destacaron entre su clientela la Reina María Cristina y la infanta Isabel Alfonsa de Borbón, además de otros miembros de la Familia Real. Por aquel entonces, la corte veraneaba en San Sebastián y la capital guipuzcoana vivía inmersa en el fenómeno turístico que se daba en toda la costa vasca.

La faceta creadora de Balenciaga fue unida a su vertiente emprendedora. En marzo de 1927 creó una nueva empresa dedicada a la alta modistería tradicional con el nombre de 'Martina robes et manteaux', que se ubicó en el número 10 de la calle Oquendo. Respondía a una estrategia de diversificación, destinada a optimizar recursos compartidos y a ampliar la base de clientes en la burguesía local. El establecimiento, que luego pasó a denominarse 'Eisa Costura', coexistió con el salón de alta costura de la Avenida hasta 1933, año en que la actividad se trasladó también al número 2 de la Avenida.

La expansión

Ese mismo año, el taller de Balenciaga emprendería su expansión con la apertura de una sucursal en Madrid, en la calle Caballero de Gracia. Dos años más tarde, en 1935, haría lo propio en Barcelona, en la calle Santa Teresa. Estos dos establecimientos los abrió bajo el nombre de 'EisaB.E'. El estallido de la guerra civil española le obligó a bajar la persiana de sus establecimientos de Madrid y Barcelona de forma temporal, y se trasladó a París –el taller de San Sebastián no se llegó a cerrar–. En 1937 fundó la sociedad Balenciaga con la ayuda de Nicolás Bizcarrondo y Wladzio D'Attainville. El 5 de agosto de ese mismo año presentó su primera colección de alta costura en el taller ubicado en el número 10 de la Avenida George V. En 1938 su casa de San Sebastián pasó a denominarse Eisa Costura, y al termino de la Guerra Civil los establecimientos de Madrid y Barcelona también llevarían el mismo nombre.

Su talento comenzó entonces a recorrer Europa y se hizo más palpable a partir de 1945. Suya fue una de las mayores aportaciones a la historia de la moda: la introducción de una nueva silueta para la mujer, con las faldas globo, el vestido saco o el baby doll, entre otros. Por su taller pasaron las más grandes figuras de la escena continental, como Marlene Dietrich o Greta Garbo. En 1960 diseñó el vestido de novia de Fabiola de Mora y Aragón –nieta de la marquesa de Casa Torres y futura reina de Bélgica–, y otras ilustres representantes de la aristocracia también vistieron sus creaciones. Entre su clientela también destacaron algunas damas de las grandes fortunas norteamericanas.

En 1968, coincidiendo con la llegada del 'prêt-à-porter', anunció su retirada y el cierre de sus talleres en París, Madrid, Barcelona y San Sebastián. Se estima que en la capital guipuzcoana trabajaban entonces medio centenar de personas. Al año siguiente se liquidaron todas sus sociedades. Balenciaga dejaba la alta costura tras cincuenta años de plena dedicación a su oficio. Unas 2.000 personas trabajaban en aquel momento en las cuatro salas de la firma.

Testigos

Durante el medio siglo que permaneció abierto el taller de San Sebastián, muchas fueron las personas que trabajaron a las órdenes del modisto. Gracias a sus testimonios, podemos imaginar cómo era el día a día en aquella primera planta del edificio número dos de la Avenida, y el «orgullo y honor» que suponía para todos ellos desempeñar su labor en aquella casa.

En una carta publicada en este periódico el 7 de noviembre de 1987, uno de sus discípulos, Tomás Ruiz, relataba como «él, en su sencilla grandeza, se sentaba junto a cualquier aprendiza para enseñarle, para contarle con pulcritud, con maestría, los secretos de un oficio que parecía que él lo había creado». En la misma misiva, su discípulo le definía como «sencillo en sus cosas y de una discreción inaudita. En San Sebastián íbamos él y yo al Palacio Real a probar vestidos a su majestad la reina. Al llegar a los salones interiores, yo me quedaba fuera y sólo él entraba a probar. Jamás me hizo un solo comentario sobre la personalidad de su majestad». Tomás Ruiz también explicaba que «creaba sobre todo con el tejido sobre el maniquí. En esos instantes era maravilloso verlo crear, doblando o frunciendo los tejidos, apuntando con agujas, dando ese 'movimiento' al modelo que le hizo famoso».

Balenciaga viajará a París y Londres este año

En 2017, el museo Cristóbal Balenciaga celebrará el inicio de la gran aventura creativa y empresarial del modisto de Getaria, con la apertura en San Sebastián de su primera casa hace 100 años, y el 80 aniversario de la firma Balenciaga París. Coincidiendo con esas efemérides, el museo de Getaria expondrá a partir del 26 de mayo la exposición monográfica 'Rachel L. Mellon Collection', en torno al legado de una de las más importantes clientas internacionales de Balenciaga: la norteamericana Rachel L. Mellon. Bajo la dirección de Hubert de Givenchy y con el comisariado asociado de Eloy Martínez de la Pera e Igor Uria Zubizarreta, se mostrará un conjunto de 150 piezas de la extensa colección que Mrs. Mellon donó al museo de Getaria. Será una selección que deja ver la madurez creativa de Cristóbal Balenciaga a través del filtro fascinante de una destacada clienta y amiga del gran modisto. Rachel Lowe Lambert Mellon (1910-2014), conocida como Bunny, fue una de las grandes damas de la burguesía norteamericana del siglo XX. Filántropa, coleccionista de arte, amiga personal de la familia Kennedy y esposa del mecenas Paul Mellon, «constituye el arquetipo de la adinerada, sensible y exclusiva clienta del modisto», según la Fundación Balenciaga. La exposición ocupará el museo hasta enero de 2018, y contará con 90 piezas de indumentaria, y otras tantas adicionales entre bocetos originales, complementos, fotografías y otra documentación. La mayor parte de las piezas que se podrán contemplar pertenecen a la colección del museo, aunque muchas de ellas no se han expuesto nunca antes, ya que proceden del último legado, de más de 400 piezas de indumentaria y complementos, realizado al fallecimiento de la norteamericana al museo en 2014. Sin embargo cabe destacar la presencia de algunas piezas de otras entidades museísticas como las procedentes del Victoria & Albert Museum de Londres y de los Archivos Balenciaga de París. No será ésta la única iniciativa que este año recuerde el legado del gran modisto. El museo Bourdelle de París inauguró el 8 de marzo la muestra 'Balenciaga, l´oeuvre au noir' –Balenciaga, la obra en negro–, donde se propone una relectura del trabajo del diseñador a través de una selección de 70 bocetos, modelos, sombreros y joyas. Todos los modelos exhibidos, con la excepción de un vestido de cóctel, fueron concebidos en negro. El 27 de mayo el Victoria & Albert Museum de Londres inaugurará otra exposición sobre el modisto de Getaria, 'Balenciaga: Shaping Fashion'. La muestra acogerá alrededor de cien prendas del diseñador y unos veinte sombreros, y se centrará sobre todo en su producción de las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado. Se dividirá en tres secciones: el salón, el taller y el legado de Balenciaga. Será la primera retrospectiva que se realiza en el Reino Unido sobre la obra e influencia de Cristóbal Balenciaga.