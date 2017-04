La última muerte anunciada

Miguel Reyes Palencia conoció a Gabriel García Márquez cuando eran niños y jugaban «a las bolas de uñita y a la cometa» en Sucre, al norte de Colombia. Gabito «era un tipo manso a quien no le gustaba la pelea» y que ya entonces ejercía de narrador, «nos arrinconaba en una esquina y nos echaba un cuento». No imaginaba que él sería uno de los protagonistas de un relato universal. La noche del 20 de enero de 1951, cuando repudió a su esposa horas después de la boda al descubrir que no era virgen, Reyes Palencia se convirtió sin saberlo en Bayardo San Román, desencadenante de la fatalidad de ‘Crónica de una muerte anunciada’.

LA CLAVE `La verdad, 50 años más tarde’Fue derrotado en los tribunales, pero publicó un libro para contar su versión de la historia

El único de los personajes de carne y hueso del premio Nobel que seguía vivo -falleció ayer en Barranquilla a los 95 años- era también el más peleón. No dudó en llevarle a los tribunales y reclamar la mitad de los derechos de autor de la novela por haber violado su «intimidad». Incluso intentó que se sumara a la demanda Margarita Chica, la mujer a la que humilló sin contemplaciones. Ella se negó y los jueces tampoco le dieron la razón en un litigio que duró 17 años.

El proceso acabó en 2011 cuando el Tribunal Superior de Barranquilla reconoció el derecho del autor a hacer literatura inspirándose en sucesos reales. García Márquez siempre contó que la historia de Cayetano Gentile, a quien asesinaron los hermanos de Margarita por culparle de su deshonra, formaba parte de la memoria popular. Durante treinta años fue macerando con detalles y variaciones hasta que la reconstruyó como una cuenta atrás. «El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana...».

El escritor y periodista Santiago Gamboa le preguntó en una ocasión a García Márquez si nunca le había tentado la novela negra. «Ya la escribí», contestó. «Lo que sucede es que no quise que el lector empezara por el final para ver si se cometía el crimen o no, así que decidí ponerlo en la frase inicial del libro. De este modo, la gente descansa de la intriga y puede dedicarse a leer con calma qué fue lo que pasó».

Derrotado en los tribunales, Miguel Reyes Palencia no renunció a contar la historia con sus propias palabras. Ya octogenario publicó ‘La verdad cincuenta años más tarde’, desprovista de realismo mágico. En el libro relata que Gabo asistió a su boda con Margarita, a la que horas después arrojó a los pies de su madre y sus hermanos. «Ahí la devuelvo ¡por rota!». Entre golpes, ella murmuró el nombre de Cayetano y la tragedia ya estaba escrita.

Miguel no esperaba ese desenlace, pero tampoco tenía remordimientos. «Procedí como un hombre. No me iba a dejar engañar por una niña de manera tan tonta». Se unió a otra mujer, tuvo doce hijos y cuando Margarita falleció llevó flores blancas a su tumba. Ahora llega su funeral. «Gabriel, que era el personaje principal, se murió, de manera que no le extrañe que yo mañana o pasado me vaya con San Pedro también», decía en su última entrevista.