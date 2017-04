Cuidado con madrugar

«La cara uno arruga, cuando mal se madruga», dice el refrán. Y lleva razón. La ciencia lo ha confirmado. Ya saben que nos encantan los estudios singulares que no arreglan el mundo, pero animan tertulias. Y éste es uno. Hay personas que no han nacido para levantarse pronto. De hecho, es lo peor que pueden hacer. Tiene que ver con su cronotipo. Así lo asegura el Instituto de Investigación de Biología Molecular y Biofísica de la Academia Rusa de Ciencias. No sé cómo les cabe todo eso en el cartel de la fachada del edificio. Pero suena serio. Y tiene su miga.

Un grupo de científicos examinó a 130 voluntarios que tuvieron que mantenerse despiertos 24 horas. Y comprobaron que por un lado hay gente que puede permanecer en una especie de letargo todo el día y que, por otro, existen personas que están todo el rato como unas castañuelas, pese a no dormir absolutamente nada o levantarse muy temprano. Pues bien, los primeros son los que tienen un serio problema con el despertador matinal. La clave: su ritmo circadiano no está bien sincronizado con el ciclo natural de la luz y la oscuridad. Que dicho así, nos deja igual. Pero los científicos lo aclaran después, separando a la gente en dos grupos.

Las personas madrugadoras, también llamadas enérgicas. Tienen su mayor capacidad creativa y física a mediodía. Cuando hay más luz. Para entendernos, a la hora del aperitivo. Y por otro están las vespertinas. O incluso podríamos decir, nocturnas. Su mejor momento es por la noche, ya que no están sincronizados con el ciclo de luz. Pero es que hay más. Otro estudio, en este caso japonés, apunta al gen Per-3 como el culpable de que seamos la alegría de la huerta al despertar o nos cueste abandonar las sábanas. Sea como fuere, resulta evidente que ambos grupos existen. Servidor pertenece a los primeros. El paso de los años ayuda a poner las aceras cuando el resto aún duerme, no lo niego. Cuanta más edad menos cuesta madrugar. Pero lo cierto es que siempre fui, desde niño, más lagartija que koala. Y no soy el único.

En el pasado 2016, un muestreo de más de 2.000 personas dejó claro que País Vasco, Aragón, Madrid, Extremadura y Baleares eran, junto a las ciudades de Ceuta y Melilla, las autonomías donde menos tiempo se duerme. Para ser exactos la cifra estaba por debajo del umbral de 7 a 9 horas que recomiendan los expertos. Y añadían que Melilla era donde menos cierran los ojos con una media de 6,6 horas. Y donde más dormían en Cantabria, con 7,4 horas, y en Castilla y León con 7,3. Pero volviendo a nuestra tierra, los vascos dormimos 6,8 horas de media. Poco, según los expertos. Y ésto no era lo peor. Los detalles resultan más preocupantes.

Un 18% de los vascos declaró que duerme menos de seis horas y el 10% que consigue dormir solo tres horas seguidas. Esta cifra casa con gente que tengo cerca. Y son datos que tienen bastante que ver con el estudio que traemos hoy. Porque hay personas que no deberían madrugar. Pero no les queda otra. Trabajo, estudios o hijos obligan. Y eso altera su vida laboral y personal. Debería tenerse en cuenta. No es que les vayan a subir el sueldo tras quedar probado, pero al menos podrán justificar su cara de eterno cansancio matinal y su resurgir a la hora en que salen los vampiros. Ahora, cuando les vea mirarme con odio cuando les intento trasladar mi espíritu mañanero lo comprenderé. Y cuando aparezcan cerca de la máquina del café como alma en pena les dejaré tranquilos en su letargo. Es más, quienes se levantan con el mismo carácter que el presidente de Filipinas un día cualquiera serán ante mis ojos pobres víctimas de su naturaleza. Y podrán decir aquello de: «Soy nocturno porque el cronotipo me ha hecho así». Lo que me lleva a una tontería que muchas veces comento cuando hablamos de horas productivas. Dime cuándo naciste y te diré tu mejor hora.

No hay estudio sobre lo que voy a exponer, pero voy haciendo mi propia encuesta. La mayoría de las personas a las que pregunto confirman que su hora de mayor capacidad creativa, física y mental coincide con el momento en que nacieron. Claro que la cosa no cuadra con la gente que nació, por ejemplo, a las cuatro de la mañana y no le levanta un párpado por la mañana ni Perurena. Pero tampoco el estudio ruso o el japonés son muy precisos y nadie dice nada. Además yo soy un científico muy barato. Me invitan a un gin tonic y les hago diez.

En fin, no creo en horóscopos ni en cartas astrales, pero en cambio voy comprobando que lo de la primera bocanada en este mundo gana fuerza. Ya les digo que es algo carente de base académica. Pero quería compartirlo. De hecho, por los oficios que tuve y tengo, he tenido que trabajar de noche, de madrugada, de mañana, de mediodía, de tarde y de noche otra vez. Y he comido a las ocho de la mañana, cenado a la una de la tarde y merendado a las doce de la noche. A veces, en la misma semana. Y, mal o bien, te acostumbras a todo. O no. Yo siempre funcioné mejor a mediodía. Y ahora más. Con razón cuando le preguntan a mi madre por la hora en la que nacieron sus hijos, recuerda la de cada uno y, al llegar a mí, dice socarrona: «A la hora del aperitivo, lo que explica muchas cosas». Pues eso, que ustedes duerman bien y, sobre todo, despierten aún mejor.