El Gobierno vasco mantiene sus reservas a la planta de neutrones ESS Bilbao

La continuidad de la planta de neutrones sigue en entredicho. Así lo ha dejado entrever esta mañana la consejera de Educación, Cristina Uriarte, en el pleno de control del Parlamento vasco, donde ha respondido a las preguntas sobre la situación del proyecto realizadas por Elkarrekin Podemos y PP. Sobre todo tras remarcar que el anuncio del Gobierno central de que inyectará 18 millones de euros a través de los Presupuestos Generales del Estado no se ajusta a la realidad. Según manifiesta, el anuncio del Ministerio de Hacienda se trata en realidad de una propuesta de «autorización para que ESS Bilbao pueda endeudarse» por esa cantidad. Y en ese sentido recuerda que dicha encomienda debe ser aprobada por el consejo rector del Consorcio que gestiona la sociedad -que ella misma preside-, por lo que «en todo caso sería un acuerdo de endeudamiento de ambas administraciones, no sólo de la General del Estado». Y remarca que es una decisión que todavía no se ha adoptado por lo que, en realidad, la mencionada partida sería todavía una incógnita.

Y es a la hora de plantear las condiciones que a su juicio deben darse para que el Ejecutivo autonómico se implique definitivamente donde la consejera ha eludido mostrar un compromiso firme con el proyecto. Según reitera, es indispensable que el Gobierno central se adhiera al consorcio internacional ERIC, integrado ya por 17 países europeos, que está volcado en la Fuente Europea de Neutrones por Espalación que se desarrolla en Suecia. De hecho, ESS Bilbao optaba a ser la sede de ese proyecto, pero su candidatura fue superada por la de la localidad de Lund.

Esta adhesión, «en calidad de socio fundador» facilitaría el desarrollo de las proyectos de investigación previstos. Aunque no sería suficiente ya que el Ejecutivo autónomo considera que no se están cumpliendo los objetivos tanto económicos como de impulso de conocimientos que beneficien exclusivamente a Euskadi. Aunque reconoce que la empresas vasca «tienen un alto porcentaje de licitaciones y adjudicaciones», subraya que «las más importantes, las de alto nivel tecnológico, se han escapado». A nivel de investigación y desarrollo, Uriarte remarca que la relación entre ESS Bilbao y la UPV, «es casi nula».