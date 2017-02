Alija invita a cuatro grandes chefs a la cocina de Nerua para festejar al Guggenheim

Los cocineros son tipos hospitalarios, acostumbrados a compartir secretos y a convertirse en embajadores volantes de sus restaurantes allá donde encuentran paladares dispuestos. Josean Alija, un chef muy viajero y responsable del NeruaGuggenheim, ha querido sumarse a los actos del XX aniversario del museo con un ciclo de cenas a cuatro manos en las que estará acompañado por cuatro de los cocineros más reconocidos del mundo.

El ciclo arrancará el 23 de febrero con el donostiarra Bruno Oteiza, mano derecha de Juan Mari Arzak en su aventura mexicana y actual patrón del Biko, incluido en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y exponente de la cocina ‘gatxupa’, una suerte de fusión vasco-mexicana de la que Oteiza es precursor.

A Oteiza le seguirá el 24 de mayo Joan Roca, patrón de El Celler de Can Roca, tres estrellas Michelin y número 1 del mundo para la lista The World’s 50 Best. El 22 de junio será el turno del argentino Mauro Colagreco, del Mirazur, en la Costa Azul, restaurante biestrellado por su propuesta de cocina mediterránea. El ciclo culminará el 21 de septiembre con Virgilio Martínez, que ha contribuido desde su cocina a la transformación de Perú. Los chefs invitados cocinarán con Josean Alija, uniendo en cada cena sus modos de sentir y apreciar la gastronomía, lo que desembocará en platos únicos. A partir de mañana se puede reservar cubierto en la web del restaurante.

El día previo a cada cena, los cocineros ofrecerán conferencias abiertas y gratuitas sobre cultura gastronómica en el auditorio del Guggenheim. «El museo ha ubicado Bilbao en el mundo y ha transformado la ciudad, consiguiendo que a través de la cultura millones de personas hayan podido descubrir nuestra identidad, nuestro carácter, nuestra gastronomía. Y este ciclo propone celebrar estos 20 años como lo hacemos nosotros, con amigos y en torno a una mesa», explica Alija.

La iniciativa viene acompañada de un vídeo desacomplejado que retrata Bilbao, «una sencilla ciudad de Euskadi que abarca toda Europa y parte del extranjero, pero nada más».