Suspenden a más de la mitad de los aspirantes a bombero de Burgos por faltas de ortografía

«El exclavo murió de axfisia alcoholizado sin fuerza de voluntad para estirpar de su vida tan esagerado vicio» («El esclavo murió de asfixia alcoholizado sin fuerza de voluntad para extirpar de su vida tan exagerado vicio»). Este es uno de los ejemplos del examen de ortografía que ha suspendido a 38 de los 62 aspirantes a ser bomberos del Ayuntamiento de Burgos. Según recoge el Diario de Burgos, se trataba de la primera prueba a la que se enfrentaban los candidatos a ocupar una de las ocho plazas ofertadas y en ella se valoraba el conocimiento de la ciudad, el callejero y la ortografía.

En concreto, el ejercicio de cinco horas estaba compuesto por cuatro pruebas principales, todas excluyentes: cultura general; correcto uso de la ortografía; problemas matemáticos relacionados con actuaciones habituales de los bomberos y prueba sobre el conocimiento de la ciudad y el callejero.

Según recoge el diario burgalés, todos los aspirantes superaron el test de la cultura general. Por contra, la prueba de ortografía fue donde más cayeron, hasta un total de 38. El jefe de Bomberos de Burgos, presidente del tribunal de la oposición, ha considerado «lamentable» este resultado, ya que «lo que se ha pedido es de un nivel de ESO». «Los problemas, el dictado y la cultura general no son específicos de bomberos, pero eso no quiere decir que no se pida un mínimo de cultura general o conocimientos» ha señalado.

Otros ejemplos del examen de ortografía

- «Saúl se hayaba en la cocina rellenando los ojaldres recién horneados, cuya receta había hechado en el olvido» («Saúl se hallaba en la cocina rellenando los hojaldres recién horneados, cuya receta había echado en el olvido»).

- «Participó en la rellerta y el mozo cayó al suelo hecho un obillo, esangüe, con las manos en el vientre, inerte» («Participó en la reyerta y el mozo cayó en el suelo hecho un ovillo exangüe, con las manos en el vientre, inerte»)

- «As de observar que la masa a absorvido la mayor parte de los ingredientes» («Has de observar que la masa ha absorbido la mayor parte de los ingredientes»)