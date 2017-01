El 'AA' en los contactos del móvil ya no sirve: así se indica ahora a quién llamar en caso de accidente

La campaña que el Ministerio del Interior y Cruz Roja lanzaron en 2009 fue un éxito. Aún hoy muchísimas personas tienen los teléfonos de familiares directos grabados en contactos con un AA por delante, que indica a quién avisar en caso de emergencia. No obstante, el sistema ya no sirve para nada. Los smartphone contienen información delicada como el acceso a datos bancarios, lo que ha exigido que se adopten nuevas medidas para proteger el terminal. Es lo que ocurre con el bloqueo de pantalla, que impide que en caso de pérdida alguien acceda a información sensible, pero que a su vez hace imposible que en caso de accidente, la policía o servicios de emergencia puedan consultar la agenda del teléfono.

Terminales como los iPhone o cualquiera que opere con Android, sin embargo, dan otra posibilidad para añadir un número de emergencia visible sin necesidad de desbloquear el terminal. Así, en caso de extrema urgencia, se podría contactar con quien se haya designado sin tener que desbloquear la pantalla. También sirve para los casos en los que se pierde el móvil y un buen samaritano quiere devolverlo.

En sistemas operativos iOS (iPhone) hay que acceder a la aplicación 'Salud'. En 'Datos médicos' existe la opción de añadir uno o varios contactos de emergencia. A continuación, hay que activar la opción 'Ver cuando esté bloqueado'. Además, es útil añadir en este apartado alergias a medicamentos o información médica de utilidad.

En Android se debe seguir la siguiente ruta: 'Ajustes', 'Usuarios', 'Información de emergencia', 'Contactos' y 'Añadir contacto'.