Limpiadoras desnudas por 52 euros la hora en Inglaterra

La empresa británica 'Naturist Cleaners' (limpiadores naturistas) brilla con luz propia en el mundo de la limpieza de hogares. Pero, ¿qué es lo que la hace tan especial? Trabaja con mujeres que limpian domicilios ajenos sin llevar ropa puesta, dejando la casa como la patena por 52 euros la hora. Sí, van completamente desnudas.

El salario que obtienen estas empleadas no es poca cosa, aunque en este trabajo sólo se aceptan mujeres, sin aparente discriminación de edad o apariencia física. Los zapatos o guantes sí son indispensables, ya que son elementos que les ayudan a realizar las labores de limpieza de un modo adecuado. Si lo desean, los clientes pueden observar a las trabajadoras realizar sus labores y, es más, si lo creen conveniente también pueden estar sin ropa, aunque lo que si está estrictamente prohibido es grabar o tocarlas.

Sin sexo

Numerosos sectores de la sociedad del Reino Unido han rechazado frontalmente la oferta de esta empresa por considerarla prostitución encubierta, aunque la dueña del emprendimiento, Laura Smith, según recoge el ABC, aclara que su empresa no está relacionada con el sexo. «Las limpiadoras desnudas limpian de verdad, no lo están fingiendo, así que el cliente recibe el beneficio de una bonita experiencia y de una limpieza profesional durante una hora o por el tiempo que haya pagado. No hay nada sexual en este negocio en absoluto». Del mismo modo, señala que el ámbito específico que apunta este negocio es al de los nudistas, los que según ella son «la mayoría de nuestros clientes».

Si el cliente quiere, quienes desarrollen labores domésticas en sus hogares pueden llevar ropa. En ese caso, la tarifa disminuiría, llegando a cobrar solamente 25 libras en vez de las 65 que cuesta el servicio completo por una hora de limpieza con la mujer en cueros.