Un 'youtuber' de 19 años humilla a un mendigo al que dio galletas rellenas de pasta de dientes

Un joven de 19 años va a tener que responder penalmente por haber humillado públicamente a un hombre que pedía en la calle. La Guardia Urbana de Barcelona ha denunciado a este chaval, un 'youtuber' apodado 'Reset' por colgar un vídeo en el que le ve riéndose de un sintecho, al que ofreció galletas rellenas de pasta de dientes. El hombre comió las galletas, que le provocaron molestias gástricas y muchas náuseas, según relató a la Policía de Barcelona.

La grabación, publicada este lunes, acumula más de 700.000 reproducciones y en ella se observa cómo el chico prepara en casa unas galletas 'Oreo' a las que saca el relleno y les mete pasta dentífrica. Luego se acerca a un hombre sentado en la acera, y le pregunta cuánto dinero le ha dado la gente que pasa por la calle y le entrega 20 euros. A continuación le pregunta si tiene hambre y le da el paquete de galletas. La grabación continua con él hablando a la cámara sobre lo que acaba de hacer: «A lo mejor me he pasado, pero le ayudará a limpiarse los dientes porque igual no se los limpia desde que se volvió pobre». El 'youtuber' difundió el vídeo en su perfil del portal web donde recibe diez millones de visitas al mes, por las que obtiene beneficios económicos.

Posteriormente el chico subió a las redes un segundo vídeo en el que vuelve a donde el mendigo y vuelve a reírse de él.

Recibi comentarios de que me pase con el vagabundo a si que fui a verle y esto me dijo. pic.twitter.com/dDA8auJsGj — ReSet (@ReSetG4MER) 17 de enero de 2017

Al tener conocimiento del las humillantes imágenes, agentes de la comisaría de Sants-Montjuïc localizaron al indigente en el barrio de la Marina del Port y le ofrecieron la posibilidad de denunciar los hechos. Además, se activaron los servicios de emergencia social para atender a esta persona.

El sintecho explicó a los agentes que el 17 de enero se le acercó un joven, que le entregó un billete de 20 euros y luego dio unas galletas, sin decirle que llevaban pasta de dientes en su interior. La Guardia Urbana ha abierto diligencias penales por un presunto delito por infringir un trato degradante, menospreciando la dignidad y la integridad moral de una persona en riesgo de exclusión, un delito que se agrava al difundirlo a terceras personas a través de Internet.

El Ayuntamiento de Barcelona se personará como acusación porque «es una vejación grave que debe ir a juicio»

La Policía localizó al 'youtuber' sin tener que buscarle, ya que el joven, de nacionalidad española, origen chino y sobre el que no constan denuncias previas por hechos parecidos, se acercó por allí en el momento en el que los agentes hablaban con el mendigo. 'Reset' explicó que quería pasar la noche con el hombre, volverlo a grabar y pedir disculpas públicamente por el vídeo de las galletas.

La Guardia Urbana le identificó y abrió diligencias penales contra él. Además, pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad judicial por si pueden ser constitutivos de delito contra la integridad moral y delito de odio. También comprobó la mochila que portaba el chico, en la que había un saco de dormir, mantas y una cámara, aunque finalmente el acusado no se quedó a pasar la noche en la calle.

El Ayuntamiento de Barcelona se personará como acusación en el caso del 'youtuber' porque se trata de un caso de «vejación grave que debe ir a juicio», han dicho. El teniente de alcalde de Ciudadanía del Consistorio catalán, el abogado Jaume Asens, ha asegurado que las autoridades municipales «se muestran firmes ante las agresiones a los más débiles», recordó que «estos hechos preocupan porque no son aislados» y que se trata de actuaciones «de odio hacia los más pobres» que debido a su situación no suelen presentar denuncia.

El 20 de enero el 'youtuber' publicó un segundo vídeo de disculpa en el que entona el 'mea culpa': «Aún soy un niño, no tengo la cabeza muy madura», se disculpó el joven y prometió hacer «cambios en el canal y en mi día a día», a la vez que reconoció que alguna de las bromas que hace son de «mal gusto».