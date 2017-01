¿Racistas los Conguitos?

Cuando el galés Joao Morais entró en un supermercado de Avilés y desenfundó el móvil dispuesto a fotografiar cervezas y 'bricks' de tintorro para demostrarles a sus amigos lo barato que es pillarse una buena curda por tierras astures, un envase anaranjado llamó poderosamente su atención: había descubierto que existían los Conguitos. Así que, inmediatamente, hizo una foto a una bolsa del popular producto creado en 1963 y hoy comercializado por Lacasa y lanzó al mundo un tuit que pronto se volvió viral: «¿Qué demonios...? Hay una extraña marca racista de chocolates en España llamada 'pequeños congoleños'».

Víctima de un auténtico «shock» -el que le produjo «ver a la raza negra representada de esa manera», con el color de su piel asociado al chocolate que recubre el cacahuete y esos labios rojos totalmente desproporcionados-, Morais (un doctorado en Escritura Creativa que había viajado a Asturias para visitar a su hermana, estudiante de español) obtuvo cientos de reacciones que le animaban a seguir buceando en el racismo que, según algunos, aún pervive en España.

Como la de ese internauta que le recordaba que en este país «el producto más popular para echar a la leche se llama Cola-cao», en cuyo envase «puedes ver a esclavos acarreando cacao» o, si se quiere ser más políticamente correctos, «negritos del África tropical». O la de otro que le informaba de que «en España tenemos tres Santa Claus, llamados los tres Reyes Magos, y uno es negro, aunque nosotros simplemente cogemos a un blanco y lo pintamos».

Wtf there's a weird racist chocolate in Spain called "Little Congans" pic.twitter.com/2dFLoy4Aq6