Dimite el jefe de prensa del PSE donostiarra tras comparar San Sebastián con Alepo

Releer y contar hasta diez antes de publicar un comentario en las redes sociales. Esa debería ser la máxima para cualquier internauta antes de volcar una reflexión en los foros públicos, máxime cuando se tiene cierta proyección pública. La última víctima de la 'verborragia 2.0' es el jefe de prensa del grupo municipal del PSE en San Sebastián, Juan Carlos López, que se ha visto obligado a dimitir tras colgar un «desafortunado comentario» en Facebook. López, a través del perfil del portavoz socialista, Ernesto Gasco, publicó una fotografía en la que aparece una tamborrada infantil ensayando junto a un antiguo convento en obras que va a ser reconvertido en hotel. 'No es Alepo, sino Donostia', aclaraba innecesariamente el texto, de indudable mal gusto.

El dislate de comparar la capital donostiarra con la castigada ciudad siria, epicentro de la masacre bélica que sufre este país, no pasó despercibido y, a pesar de que fue rápidamente borrado, desató una oleada de indignación y críticas tanto en Facebook como en Twitter, donde al poco rato ya circulaban capturas del polémico tuit. La 'boutade' obligó al PSE a convocar a su grupo municipal a una «reunión de urgencia», en la que se aceptó la dimisión de su jefe de prensa «como consecuencia del error cometido por el desafortunado comentario en esta red social, que sin duda lamentamos». «Ha sido una decisión adoptada en conciencia y coherencia con nuestros ideales», subrayan en un comunicado colgado en el mismo perfil de Gasco en Facebook.

Por su parte, el propio Juan Carlos López asumía en las redes sociales ser el autor del inapropiado pie de foto. «No era mi intención herir sensibilidades y ya se ha eliminado el comentario, desafortunado sin duda», reconocía poco antes de dimitir.

Otro polémico tuit colgado por López en octubre.

La inmediatez de la purga de López se explica también por su reincidencia a la hora de pisar charcos en las redes sociales. Porque el patinazo se suma al ocurrido el pasado mes de octubre cuando el ya exjefe de prensa socialista colgó también en el perfil de Ernesto Gasco, pero en este caso de Instagram, una foto en la que se veía a un 'sin techo' durmiendo en el kiosko del Boulevard donostiarra y una maleta junto al texto «¿Servicio de habitaciones?» Un dislate que obligó a Gasco a apresurarse a aclarar que «yo no gestiono mis redes sociales» pero por el que entonces no rodó cabeza alguna. 'Una y no más, Santo Tomás', han debido de pensar en el seno del grupo municipal socialista.