«Me he abrigado como para ir al Ártico y casi me sobra»

Hoy agradecían especialmente el ratito del descanso. Diez minutos para tomar un café, un caldo o lo que sea que le caliente el cuerpo a uno. Empezando por los pies, que si se quedan helados parece que te enfrían todo el cuerpo, y acabando por la cabeza, que han puesto a resguardo de un gorro. Gorros, sombreros y hasta bufansa tapando media cabeza son los estilismos que se ven hoy, en el pico de la ola de frío que llegó ayer a Euskadi y se ha instalado hasta el viernes, haciendo bajar el mercurio hasta los menos 5 grados y más. En Bilbao no ha sido para tanto y ha oscilado entre 0 y 4. Un frío llevadero si se camina a buen paso, pero helador si uno tiene que pasar cuatro incluso ocho horas en la calle. EL CORREO charla con repartidores, encuestadores, quiosqueras, obreros de las construcción... que relatan lo duro que es el invierno al aire libre.

«Estoy congelada y solo llevamos hora y media en la calle». Con aprovechamiento regular porque María Zabalbide y Serguei Martín captan socios la Asociación Vicente Ferrer en la Gran Vía y a media mañana solo han anotado «algunos números de gente interesada que tiene que confirmar si finalmente se apunta o no». Se tiran cuatro horas diarias en la calle pero «el frío es peor que la lluvia, entonces sí que le cuesta a la gente pararse a escuchar». Que por intentarlo no será porque le ponen empeño. «Lo llevamos con optimismo».

En la acera de enfrente Adrián Suárez y sus compañeros del Colegio Salesianos Dani y Javi preparan la cámara para grabar un reportaje sobre las rebajas. «Al salir de casa y coger el trípode me he dado cuenta de que me había dejado los guantes en casa, ha sido un fallo», dice Adrián, y no se quita ni la capucha. «Es que hace demasiado frío, se te quedan las manos...».

Pues parece mentira pero las tiene bien calientes Josemari González. «¡Mira, toca, toca!». Y es verdad que están calientes, sin guantes ni nada. Espera en un portal, con la faena de la mañana acabada, a que le venga a recoger el compañero con la furgoneta. «Hemos estado haciendo una obra en un piso». Así que dentro no se nota el frío pero fuera, dice, tampoco. «Esta mañana no había ni una gota de hielo en el camión. Ayer noté más fresco, sería por el viento. Pero si te toca hacer una obra en un quinto sin ascensor como me tocó la semana pasada en Barakaldo, ya te digo que vas hasta en mangas de camisa, que te sobra todo».

Capa sobre capa está su tocayo, Josemari también, y colega de profesión. Se afana en una transversal de la Gran Vía con un obra al aire libre de magnitudes considerables, un edificio magnífico. «Me he puesto niki, camisa, sudadera, gorro, guantes... Para estar trabajando en la calle hace bastante frío, aunque con la lluvia es peor, mojarte es terrible. El frío se pasa si te mueves». Y ellos no paran, con la grúa, echando material al contenedor...

Un ritmo parecido llevan Etor Valderrama y su compañero Aketza, que reparten paquetes por toda la provincia. «Lo que cuesta es levantarse, luego ya.... pero es que en Galdakao esta mañana estábamos a menos uno», relata Etor, al que le sobran los guantes en el reparto. A Aketza no. «Es que ayer estuvimos por la zona de Gallarta y la Arboleda y eso sí que era frío».

Josemari se ha puesto hasta gorro debajo del casco de obra. A la derecha, Minerva, bien abrigada en su quiosco de la Gran Vía. / Y. V.

Observa el trajín de la descarga Ana Solana desde su céntrico quiosco de la Plaza Circular, por donde la gente circula deprisa. Asoma entre un montón de periódicos, revistas y coleccionables... y el gorro, la bufanda y los guantes. «He abierto a las seis de la mañana y no era para tanto, habría tres grados por lo menos. De hecho, acabo de encender el calefactor hace nada». Dice que notó más frío «la semana de Reyes» y no es solo una sensación, que el 7 de enero, en el arranque de las rebajas, precisamente el termómetro de la Circular no pasó de los cero grados por la mañana.

Era la mínima anunciada (y cumplida) hoy para Bilbao, que tampoco subirá de 4 en toda la jornada. Aunque en el resto de la provincia muchos pueblos se han quedado a bajo cero. «Llevan dos días diciendo que viene mucho frío así que hoy me he preparado como si fuera al Ártico». No es que le sobre a Minerva Espuña, otra quiosquera de la Gran Vía bilbaína, pero casi. «Yo creo que me he abrigado demasiado, ya sabes, por el miedo». Así que luego no ha resultado tanto. «La primera semana de enero me pareció más fría, pero creo que fue porque nos pilló por sorpresa. Hoy ya estábamos mentalizados, aunque el comentario de toda la gente que viene esta mañana a comprar la prensa es el frío, claro».

Ella lo lleva bien mientras tenga los pies calientes. «De rodilla para abajo es lo fundamental, así que tengo un pequeño aparato calentador dentro del quiosco». Lleva veinte años observando el quehacer diario de la ciudad desde la 'ventanita' de su quiosco, una suerte de caseta protegida por decenas de revistas a los lados, así que mucho viento tiene que hacer para que lo note. «Además, ahora ya no hace los inviernos de antes. Yo recuerdo que con 16 ó 17 años venía con varias chaquetas a trabajar y ahora no».

A Alberto Martínez, trabajador de una contrata del Ayuntamiento, también le parece que no es para tanto. Este miércoles le ha tocado preparar los parterres de la Plaza Jado, que están destrozados, «sobre todo por los perros». Remueve la tierra «para plantar pensamientos, que es una flor que aguanta muy bien el invierno». Él se ve que también porque «con la azada no se tiene frío y casi sobra la ropa», aunque hoy, por precaución se ha puesto el gorro. Mañana le tocará el mismo sitio, esta vez ya para plantar las flores, «que son multicolor». Y será otro día frío, aunque algo menos que el de hoy, ya que se prevé que las temperaturas oscilen entre los 0 y los 6 grados en la capital vizcaína. No sabe mañana pero hoy, dice, «se está de maravilla».