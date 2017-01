«Salté al río sin más, sabía que la corriente arrastraría a la mujer»

Al donostiarra Harry Ball le llamaron para decirle que era un héroe cuando él casi lo había olvidado. Ahora se ha visto obligado a rememorar lo que ocurrió en la madrugada de un día de noviembre de 2015 cuyo número exacto no recuerda. Se acuerda muy bien, eso sí, del frío que pasó en las aguas alborotadas del río Forth, en la ciudad escocesa de Stirling. Lo que hizo pudo costarle caro pero puede contarlo. Salvó la vida a una mujer.

Hace un mes recibió una llamada de la Policía de Stirling, que le anunciaba que había sido propuesto para recibir un premio que la Royal Humane Society otorga anualmente por actos de valentía en el salvamento de la vida humana. Poco después, una segunda llamada le confirmó que el galardón le sería concedido a finales de enero en Londres. Su plácida rutina de estudiante de Sociología en la Universidad de Stirling ha desaparecido desde entonces. «Se ha enterado todo el Reino Unido», afirma.

Hay que decir que Harry, de 21 años y padres británicos, se lo ha ganado a pulso. Nació en San Sebastián, donde estudió en el Lizeo Axular y se destacó como futbolista en el Añorga y el Antiguoko. El fútbol le llevó a Stirling con una beca bajo el brazo, pero su afición por los deportes se extiende también a la natación. Todos los años participa en la travesía a nado Getaria-Zarautz, y esto tiene mucho que ver en la historia que ahora empieza.

Regresaba de una fiesta a las tres de la madrugada junto a su entonces novia cuando, justo antes de cruzar un puente sobre el río Forth, que atraviesa la ciudad, oyó algo parecido a un grito que provenía de algún lugar indeterminado. «Estaba oscuro y no sabía muy bien lo que era. Al principio no pensé que era una persona pero a unos cuatro metros de la orilla oímos unos chapoteos y vimos un cuerpo en el agua».

Harry hace un esfuerzo para hablar con delicadeza de una mujer a la que no ha llegado a conocer y de la que solo sabe que «tenía 50 años». Sospecha, aunque no lo dice con rotundidad, que tenía problemas mentales y se tiró al Forth desde el puente, pero eso era lo de menos en aquellos momentos porque no hubo tiempo para pensar. El río bajaba crecido por la lluvia que había caído tres días antes y pronto apresó a la desconocida. «La corriente la llevaba y la traía, flotaba en círculos, como si estuviera en un remolino», recuerda Harry.

En el agua helada

Fue entonces cuando tomó una decisión, si es que se le puede llamar así al instinto que le hizo lanzarse al agua. «La verdad es que ni lo pensé, me quité los zapatos y salté al río sin más, sabía que la corriente arrastraría a la mujer en cualquier momento». Su reacción fue instintiva aunque no inconsciente. Contaba con sus dotes de nadador, que le permitieron llegar en pocos segundos hasta la desconocida. «Cuando la alcancé flotaba boca arriba, no sabía si estaba viva o muerta».

Harry asió a la mujer y la condujo a tierra, donde empezaron para él los verdaderos problemas. En aquella zona la orilla consistía en una rampa empinada en la que a duras penas podía sujetarse una persona. Mientras un amigo que había presenciado la escena llamaba a la Policía, el joven donostiarra sacó a la mujer inconsciente fuera del agua y la sostuvo desde dentro del río para que no volviera a caer. No podía hacer más.

«En Escocia siempre hace frío, así que imagínate en noviembre». La urgencia del momento le había impedido hasta entonces sentir los efectos de las gélidas aguas del río, pero una vez quieto, aferrado a la rampa como un DiCaprio en Titanic, Harry empezó a comprobar el verdadero sentido de la palabra frío y lo lento que pasa el tiempo cuando se está en un apuro. «No fue una buena idea quitarme los zapatos porque los pies se me quedaron bastante helados», dice.

Fueron veinte los minutos que se vio obligado a aguardar dentro del agua hasta que llegaron la Policía y una ambulancia. Para entonces su novia había podido reanimar a la mujer, que fue rescatada por los sanitarios. A Harry lo condujeron al borde de la hipotermia a un coche policial, donde pudo entrar en calor antes de que lo llevaran a casa. Al día siguiente acudió a entrenarse con su equipo de fútbol y se derrumbó. Fue como si su cuerpo hubiera tomado conciencia de lo que había soportado. «Estuve dos días enfermo, sentía una especie de frío, me temblaba todo».

«Buen ciudadano»

No ha vuelto a ver a la mujer e incluso desconoce su identidad. «Lo del premio lo agradezco, pero más que nada lo que me hace feliz es saber que ella está viva, aunque también siento tristeza cada vez que pienso en las razones por las que se tiró al río», dice. A Harry le gustaría visitar a la desconocida pero cree que su familia intenta evitar que ella reviva todo lo que sucedió aquella madrugada para eludir el riesgo de recaídas en su estado de salud mental. Sin embargo, solo son suposiciones.

Ha pasado más de un año y la distinción concedida por la Royal Humane Society le elevará a él y a sus dos acompañantes a la condición de héroes. Hasta la concesión del premio pocos conocían esta historia. Harry se la había contado a sus amigos de Donostia y a sus compañeros de equipo de fútbol en Stirling, pero poco más. No parece muy cómodo con su imagen de héroe; cuando escucha esta palabra contesta que prefiere que le llamen «buen ciudadano». «Hay gente como policías, bomberos o sanitarios que trabajan diariamente para salvar vidas humanas y esos sí merecen un reconocimiento», recalca. Lo que él hizo fue simple. «Corrí a la orilla, me tiré y la saqué del agua», resume.