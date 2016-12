Las diez inocentadas que no te hemos hecho

6

Bilbao será testigo de un día clave en la historia de la música. Los Guns and Roses colgarán por un día la guitarra eléctrica. Axel Rose y compañía han elegido San Mamés como el escenario donde estrenarán varias canciones con su nuevo estilo: el flamenco. La conocida banda estadounidense abandonará el rock por unos minutos y guardará en el armario sus cintas para el pelo y sus chalecos rasgados. En su lugar pisarán el escenario de La Catedral con un renovado 'look' de 'bailaoras', rosa incluida en sus largas cabelleras. El público bilbaíno se deleitará con sus taconazos y cantes en un nuevo repertorio en el que destaca el tema 'Welcome to fandango'. Las rosas se han vuelto más flamencas que nunca.