Historia de una banqueta

Pongamos que tiene cuatro patas y el asiento está forrado de skay verde. El color es lo de menos. Pero lo de las patas resulta clave. Con cuatro puede cojear. Y esa es la única forma que tiene de llamar la atención. Siendo baja, siempre lo son, pasa desapercibida. De hecho nadie le presta atención desde hace años. Hasta que llegaba la Navidad. Utilizamos el tiempo pasado, porque ya no es así. Al menos para cierta vieja, desgastada y pequeña banqueta de cocina.

Fue comprada, con toda la intención, para ocupar lugar importante en la cocina. Quedaba bien y convivía con el mobiliario sin molestar, ni impedir el paso. De hecho, sobrevivió a los cambios de decoración, a las uñas de la mascota familiar y a los purés esparcidos por mano infantil. No en vano era de naturaleza sufrida. Podía ser de madera, metal o incluso plástico. En este caso es del material con el que está hecho Pinocho. Quizá por ello se mentía a sí misma imaginando un mundo lleno de pompa y glamour. Por ejemplo, como banqueta de fotógrafo. Le habría encantado vivir en platós para coquetear entre luces y cámaras con las estrellas del momento. Lo pensaba esta semana, cuando vio por televisión el anuncio de una famosa empresa en el que una señora reclama a los vecinos más sillas para su casa.-¿Y si me pasa a mí?-pensó mientras escuchaba un día en su rincón hablar a su dueña por teléfono.

No logró captar gran cosa. Algo sobre la cena de nochebuena. O quizá algo sobre si los langostinos de navidad había que cocerlos o venían preparados.-Qué más da-suspiró más que habló.-Hace mucho que se olvidaron de mí-sentenció, en el exacto momento en que se percató de un detalle. Alguien había depositado turrón sobre una de las estanterías superiores. No lo veía hacer desde hace mucho. Tanto, que ha perdido la cuenta. Solo recuerda que aquella mañana en la que le metieron allí, había hablado con un espumillón deshilachado. El que fue sustituido por otro, más moderno y flamante.-Tantos años dando lo mejor de mi y agitando los flecos para que me lo paguen así-se quejaba la cinta que antaño adornó el árbol familiar. Que ya no está, por cierto.-Pasó a mejor vida-gritó una bola vieja que pendía, nunca mejor dicho, de un hilo.-Y espera que se enteren de que tengo una raja por mi lado oscuro. No llego a las próximas uvas-confesó inquieta. Así fue. O puede que no. Porque nada se sabe de ella, ni de ninguno, desde que se dejó de celebrar la navidad en esa casa.

-¿Qué será del salón?-meditó la banqueta. En realidad era pregunta retórica. Quitando el del Círculo de lectores, un electricista del barrio y Dorita, la amiga de su dueña, nadie había entrado en él. Como si aquella estancia fuera solo para las visitas. Se vé, pero no se toca. Una máxima que, desde la noche de los tiempos, pasó de generación en generación. Salvo con una excepción. En navidad. Y eso incluía la Nochevieja. Al menos, al principio. Según iban creciendo los hijos las sillas iban sobrando. Hasta que también sobró la mesa. Seguía en el salón, pero ya no se abría. La banqueta, la bola, el árbol y el espumillón no podían saludar a la tabla que dormía bajo su vientre. Esa que nació para hacerla más grande y familiar. La que lograba hacer magia. Porque todos cabían. Y entonces la pobre tabla, nerviosa porque le sacaban una sola vez al año, se empeñaba en demostrar a los comensales que era de fiar. Que no se caería. Pero todo eso era pasado. O no. Porque alguien ha abierto la puerta y ha encendido la luz.

-No puede ser-grita como solo sabe hacerlo una banqueta, pegando con una pata en la pared más cercana. En realidad lo ha hecho para confirmar que no es un sueño. No lo es. Su dueña ha venido a por ella. Al menos eso parece.-¿Para qué me cogería si no?-reflexiona intentando disipar los temores. Pero un segundo después, su skay se tensa como un corazón roto. Solo era para apartarla a un lado y sacar una caja que estaba detrás de ella. Lo peor que le podía pasar. Tan cerca y tan lejos. Porque nada más ver a su dueña supo que este año podía ser el del retorno. Ese en que volvería a ser importante. O al menos útil. Se conformaba con servir de asiento humilde. Al fin y al cabo, una banqueta tiene algo de madre y abuela. No en vano es el lugar que siempre utilizaron ellas como asiento efímero entre plato y plato. Pero no. tampoco esta vez. Porque la luz se apagó y la puerta se cerró.

Al principio fue un ruido lejano. Como si proviniese de la escalera. Inconfundible el sonido del ascensor. Se escuchan risas. Ahora voces.-¿Porqué hay gente que siempre saluda con gritos?-se queja la banqueta enfadada como está con el mundo y sí misma. Sobre todo cuando le llegan los ecos de las carreras de algunos pequeños humanos. La familia ha crecido. Y por las frases sueltas que escuchó días atrás a su dueña, durante una conversación con la vecina del tercero, la crisis tiene una cosa buena. Vuelven por Navidad. En años de tormenta una madre es buen refugio. Al menos el más buscado. De ahí que...Un golpe interrumpe sus cavilaciones. Alguien ha abierto la puerta. Y eso no es todo. Un hombre cuya cara le recuerda a un niño que un día conoció, le ha cogido con mano firme. Esta vez sí. Por fin le sacan de allí.

Nunca había visto el salón tan luminoso. O puede que la emoción subraye su percepción. Pero está precioso. Más que el día en que vino el del Círculo de Lectores o Dorita. Al recordarla mira a su dueña. Irradia felicidad. No da abasto entre tanta conversación cruzada.-¡No me lo puedo creer!-grita alguien al fondo. Es la bola rajada. Su mirada lo dice todo. También a ella le han sacado.-Estaba criando polvo en una caja-añade desde la distancia. Y la banqueta al escucharle se pregunta si no sería la que estaba a su espalda en el cuarto olvidado. Pero no hay tiempo para más. Se acaba de dar cuenta de que el árbol también está. Y el espumillón deshilachado.-Con el follón la dueña no se ha dado cuenta y me he colado con el resto-presume orgulloso. Tampoco faltan la cubertería que nunca se saca, las servilletas de hilo, el mantel bueno y hasta un centro de flores falsas que tiene más años que la propia dueña. Y la banqueta se siente feliz, a pesar de que nunca le gustó la navidad. Prefería otras celebraciones. Pero comprende que es una buena ocasión, quizá la única, para vivir algo así. Al fin y al cabo, la navidad es ese tiempo en que los objetos olvidados vuelven a tener su utilidad. Incluida una vieja, desgastada y pequeña banqueta que les desea hoy una feliz Navidad.