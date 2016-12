Cómo gastar menos en el menú de Navidad

Patatas asadas y un caldo de gallina vieja. Antes cenábamos eso y no nos pasaba nada», bromea la pescadera Mayte Fernández desde su puesto en el mercado de La Ribera. Sin llegar a esos extremos, lo cierto es que hay muchas fórmulas para reducir la abultada factura que dejan las navidades. Los productos estrella, con el pescado a la cabeza, suben en torno al 20% durante los días previos a las fiestas, por lo que la previsión es la principal aliada de la cartera. Pero hay otras alternativas, más modestas, que con un poco de imaginación pueden vestir sin complejos una mesa que se precie.

El marisco es para muchos irrenunciable, pero esperar al 24 de diciembre para comprar un kilo de percebes o unas nécoras puede dar al traste con cualquier presupuesto. «En estos casos lo mejor para ahorrar es cocer y congelar, el género es igual de bueno y apenas pierde propiedades», asegura Tino, marisquero de La Ribera. Las nécoras que luce estos días en su mostrador rondan los 18 euros el kilo, «pero se pondran a más de 40», advierte. Otra opción es renunciar al sibaritismo en aras de la economía. «Mientras que el langostino salvaje está a 28,80, el de piscifactoría sale por 11,80 y apenas subirá», ilustra.

En las pescaderías el que no corre vuela, y lo que la semana pasada costaba diez hoy puede costar veinte. Pura ley de la oferta y la demanda. Para quienes no quieran traicionar la tradición, Mayte propone «comprar la merluza hoy a 8,80 euros y congelarla». Pero también invita a liberarse de ataduras y apostar por pescados considerados más humildes pero igual de sabrosos, como «un txitxarro de asar, que sale a 5,80 euros y está buenísimo». Su mostrador también expone unos imponentes pulpos a 9,80 euros el kilo. «Últimamente se está poniendo de moda, es relativamente económico y puede resultar un entrante muy rico con unas patatas», argumenta.

«Vestir la mesa»

En los aperitivos, «lo que no puede faltar es un plato de jamón, algo de lomo y un poco de foie -defiende la charcutera Garbiñe Renedo-. No vas a poner mortadela». Pero entre los cerdos también hay clases. En su establecimiento vende el mítico Joselito a 100 euros el kilo, aunque también tiene «una paleta ibérica capaz de vestir una mesa con calidad» por exactamente la mitad de precio. Y aún da más: «Por 28 euros el kilo te puedes llevar el mejor jamón serrano que hacen en Teruel». El foie es otro de sus productos estrella. Pero, para quien no quiera pagar los 6,50 euros que valen 100 gramos del preciado hígado, «también está la opción curiosa y rica de una mousse de foie por 1,70», desvela.

En las carnes los precios permanecen relativamente estables a pesar de las fiestas. En este caso el ahorro se focaliza en la elección de la pieza. El solomillo de buey está a 28 euros, el entrecot a 19 y la chuleta a 18. Pero si son muchos en casa y el presupuesto se dispara, también «se puede elegir una carne más humilde para asar o guisar», indica Sebas, empleado de la carnicería Javi. Tiene la aguja a 8,20 euros, la chuleta deshuesada a 8,80 o la falda por 5,50.

Otros invitados habituales a las mesas navideñas son el cordero y el cabrito. «Tienen la ventaja de que no suben una barbaridad, como mucho uno o dos euros en los días grandes», asegura Koldo Agirre. El lechazo limpio se compra ahora en torno a los 18 euros, frente a la opción del ternasco a 13. Por piezas, la paletilla se paga a 11 euros el kilo, la falda 5,40 y el cuello a 8,40. «Por unos 18 euros se puede servir un plato de cordero bueno para cuatro personas, y eso en estas fechas es barato», sostiene Agirre. Quien no quiera renunciar a las chuletillas de cordero de leche las tendrá que pagar a 24 euros, pero cabe la posibilidad de dejarlas en ternasco por 6 euros menos.

En los dulces también hay grandes diferencias, pero la mejor manera de ahorrar es no comprar demasiados, o corremos el riesgo de tomar turrón de postre hasta febrero.