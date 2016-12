El sentador de madres, el regalo viral de esta Navidad

Con la llegada de las comidas navideñas, parece que son las madres las únicas que tienen manos o saben donde está la cocina. Son ellas las que se ocupan de cocinar los manjares de Nochebuena, de poner el vino sobre la mesa, de velar por que no falten servilletas o de sacar el pavo del horno cuando esté en su punto. Se ocupan incluso de traer la sal a la mesa y cuidar de que a nadie le falte de nada. Precisamente para reivindicar el papel de las madres y luchar contra este tipo de machismo navideño, la revista feminista digital 'Locas del Coño' ha lanzado el 'Sentador de Madres', una campaña viral que garantiza que nuestras progenitoras se queden sentadas durante toda la cena de Nochebuena o Nochevieja.

La iniciativa consiste en un cinturón con un candado de tres dígitos, que permite que sean ellas quienes decidan cuándo levantarse de la silla y no ningún otro familiar. Además, el cinturón cuenta con un sistema de velcro ajustable a cualquier tipo de silla e incluso los hay de distintos colores, a gusto de cualquier madre. Y como oferta de lanzamiento incluye un «palobrindis», para que la madre que esté usando el cinturón no tenga que levantarse ni siquiera para brindar. «Con él los hombres descubrirán que no solo tienen manos para pelar gambas», reza el vídeo lanzado en Youtube. Es la «tecnología al servicio de la igualdad», sentencia el anuncio.

El spot de este supuesto producto busca luchar contra la desigualdad que se da por hecho durante la Navidad, cuando es la mujer quien se encarga de todos los pormenores, además de satisfacer las peticiones de todos los comensales de la mesa.

'Locas del Coño' estrena con esta reivindicativa campaña su canal de Youtube, que ya ha conseguido más de 5.000 suscriptores y más de 553.000 visualizaciones del vídeo.