¿Fue un beso apasionado o fue acoso?

Hace pocos días se dio a conocer el fallecimiento de Greta Zimmer Friedman, la protagonista femenina de la fotografía tomada el 14 de agosto de 1945 en Nueva York, una imagen de la que se ha hablado largo y tendido porque durante años ha simbolizado el fin de la II Guerra Mundial, la devastadora barbarie que acabó con 60 millones de personas. Recordemos. En la foto, ella, vestida de blanco, con el gorrito típico de las enfermeras de la época, aunque en realidad trabajaba en la consulta de un dentista, y un hombre, ataviado con traje marinero, se besan con aparente pasión. La propia Greta se encargó de comentar la fotografía 60 años después, cuando alguien la identificó: «De repente, me agarró un marinero. No fue tanto un beso como un acto de celebración. Él ya no tenía que volver al Pacífico, al frente donde había combatido. Me tomó en brazos porque me vio vestida como una enfermera y estaba agradecido a todas las enfermeras. No fue algo romántico, sino una forma de decir 'gracias a Dios, la guerra ha terminado'». Él también, George Mendonsa, ha ofrecido su versión de lo sucedido en más de una ocasión: «Yo había ido con una amiga a un show al Radio City Hall, cuando interrumpieron para decir que la guerra había acabado. Salí fuera, estaba exultante, vi a una enfermera y la besé por pura alegría». Un fotógrafo que merodeaba en la zona, por Times Square, en pleno corazón de Manhattan, Alfred Eisenstaedt, captó el momento.

Fue toda una casualidad, la escena no estaba preparada. No preguntó los nombres a los protagonistas. Acabó vendiendo la foto a la revista 'Life', que la hizo mundialmente famosa.

Después del beso, la pareja, que no se conocía de nada, se separó. No se pidieron los nombres, ni tampoco volvieron a coincidir ni a verse, hasta que en 1980 'Life' los buscó y dio con ellos. Eran ya unos ancianos con sus vidas hechas, no transmitían el «encanto» que tanto se ha achacado a la imagen. Ella no era «la enfermera»y él no era «el marinero». Fue en suma un encuentro sin chispa. Se dieron a conocer algunos datos biográficos, y eso fue lo más interesante de aquella reunión. Que ella era una judía de origen austriaco que había llegado a Estados Unidos con 15 años y que sus padres, algo que conoció después del famoso beso, habían muerto en un campo de concentración durante el Holocausto. Que comenzó su andadura laboral como asistenta dental y que la acabó como restauradora de libros, tras casarse, formarse en Bellas Artes y convertirse en madre de dos hijos. Él, también casado, se había dedicado a la pesca. Como suele suceder con las mujeres, de la vida de Greta Zimmer Friedman se dieron muchísimos más detalles que de la de George Mendonsa, así que no podemos alargarnos más al respecto. En todo caso, ninguno de los dos creía haber merecido la fama, según dijeron.

«Nunca quise ser besada»

Si observamos con detalle la fotografía, la postura de Greta Zimmer no es para nada receptiva. Ella está tensa y él está utilizando la fuerza para aguantarla en brazos. La manera en la que le está sujetando la cabeza es casi como una llave. «El tipo solo se acercó y me besó», afirmó Greta en 2005, cuando de paso aseguró que «nunca» quiso «ser besada». Pese al carácter simbólico de la escena y aunque para muchos es la viva imagen del romanticismo, es probable que hoy en día hubiera sido objeto de denuncia social. Antes de morir, Greta Zimmer explicó que el marinero la agarró sin que ella pudiera reaccionar. Y George Mendonsa ha reconocido que aquel día estaba ebrio. Es más, algunas voces feministas y activistas de los derechos de las mujeres en EE UU han puesto el foco en este asunto y han denunciado que, por mucha euforia que pudiera haber en el entorno de Times Square a causa del final de la guerra, al parecer se formó una algarabía tremenda en el lugar, y por mucho que el chico besara sorpresivamente a la chica impulsado por la felicidad y la emoción del momento, se trata de un acto de acoso sexual que debe perder su carácter icónico de una vez por todas. Hablan de «ceguera selectiva sobre la cultura de la violación». Entre las voces de denuncia está el portal Feministing, que considera que «lejos de ser un beso entre una pareja de amantes, sabemos que George y Greta eran perfectos desconocidos. Sabemos que George estaba borracho y que Greta no tenía ni idea de su presencia, hasta que estaba rodeada por sus brazos, con sus labios sobre los suyos. Parece bastante claro que George comete un asalto sexual».

Las mismas voces han llegado a catalogar al marinero como «un borracho depravado». No ven en el histórico retrato un momento romántico, sino algo mucho más complejo que un beso robado durante un desfile. «En la imagen se ve a la mujer en una posición de subordinación frente al poder del hombre. Además, es muy estereotipada: el marinero con la enfermera. Él representa la fuerza bruta, la agresividad y el dominio, representa al ejército, y ella está de blanco, con el uniforme de una profesión que se relaciona con el cuidado, la obediencia y la sumisión», han detallado algunas entidades sin fines de lucro que ayudan a mujeres maltratadas y en pobreza. «Cualquier contacto o acción sexual no deseada es una agresión, así de sencillo. Pensamos que la agresión sexual es cuando ocurre una violación, pero todo tipo de toqueteos, manoseos y besos no consentidos son también agresiones», recuerdan.