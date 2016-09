Una pareja de Valencia entrega por orden judicial a su hijo preadoptivo a la madre biológica

Llantos, gritos de "injusticia" y abrazos sin fin han rodeado a la entega esta mañana en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia del pequeño Joan por parte de sus padres preadoptivos. El pequeño, de 4 años y que permanece con el matrimonio, residente en Sueca, desde los 18 meses, regresará con su madre biológica, María José Abeng, de 19 años y nacida en Guinea Ecuatorial, en aplicación de una sentencia de la Audiencia de Oviedo. La madre tenía retirada la custodia tras alos internada en centros de menores y oor supuestos problemas con el alcohol.

La entrega de Joan se ha producido acompañado por una decena de familiares y amigos. A la Comandancia ha acudido también la madre del pequeño y no ha querido hacer declaraciones. El abogado del matrimonio de Sueca, Enrique Vila, recuerda que la sentencia no es firme, que está recurrida por la pareja y que se pidió la suspensión cautelar de la resolución, por lo que el letrado califica la decisión de "aberración jurídica". "Esto no es una guerra contra la madre biológica o los padres acogedores, hay que posicionarse por el interés del menor, y su bienestar es estar con los padres acogedores", ha señalado el letrado.

Vila ha explicado que también hay una nueva demanda de privación de patria potestad contra la madre biológica del menor, porque un informe de julio de 2016 señala que, según testigos, supuestamente ha vuelto a ser vista en estado de embriaguez, semidesnuda y acusando a su pareja de maltrato. "No ha cambiado de vida", ha asegurado el abogado valenciano, quien ha indicado que conoce bien el expediente y a los padres acogedores, Albert Bordes y Noelia Estornell, y "donde está bien el menor es donde está ahora".

«Aberración del sistema»

Según Enrique Vila, "el panorama para mis clientes de devolver al pequeño es horrible". Ha explicado que la sentencia de la Audiencia provincial de Oviedo se hizo pública el pasado mes de marzo, aunque la ejecución provisional de la misma se dictaminó en julio y fue entonces cuando la Guardia Civil buscó al pequeño.

Vila ha incidido en la "aberración del sistema", ya que, según ha explicado, cuando Protección de Menores cedió a la pareja al niño en acogida para una preadopción "les dijo que seguro que se iba a quedar con ellos, aunque aún no había acabado el proceso judicial". "Esto no se debe hacer, es un fallo del sistema gravísimo, e incluso mis clientes renunciaron a un expediente de adopción internacional porque les aseguraron que el menor no volvería con su familiar biológico". "Mis clientes son gente legal y van a cumplir muy a su pesar la sentencia, pero está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que es consciente de la gravedad del caso y se tiene que reunir para tratarlo", ha afirmado Vila. El letrado ha confiado en que el juzgado recapacite y se pueda paralizar la entrega prevista para hoy porque la pareja está "destrozada".