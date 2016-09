La universidad islámica con sede en Euskadi rechaza «vinculaciones políticas»

El Centro Cultural Islámico de San Sebastián se desmarcó ayer de «cualquier posición política», tanto en su actividad diaria como a la hora de poner en marcha la Universidad de Ciencias Islámicas, la primera de estas características en España. «Nosotros vamos a ofrecer una educación para dar a conocer la realidad del Islam. Nada más», concretó el responsable del nuevo centro, Badar Hijra, que de esta manera negó cualquier tipo de relación con la asociación Justicia y Caridad –vinculada a su vez a Justicia y Espiritualidad–, y que fue considerada de «riesgo» en una sentencia del Tribunal Supremo dictada el año pasado en base a varios informes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Ministerio de Interior.

«Como marroquí, conozco esa asociación y sus ideas; es como un partido político, con sus objetivos. Pero no formamos parte de ella, no tenemos nada que ver con ella», concretó Badar Hijra. Con respecto a que el presidente de esta universidad es el teólogo marroquí Rachid Boutarbouch, Hijra manifestó no conocer si él tiene algún vínculo con la citada agrupación: «En nuestros encuentros no hemos hablado de este tema, simplemente hemos llevado actividades espirituales. Esta ha sido nuestra única relación con él».

«Promover la convivencia»

El responsable de la Universidad de Ciencias Islámicas de San Sebastián, cuyas clases serán on-line y únicamente los alumnos se presentarán en el centro cultural islámico para realizar los pertinentes exámenes, remarcó que «no tenemos ninguna ideología política». La licenciatura constará de cuatro cursos y se podrá completar con un máster de dos años, así como la posibilidad de hacer a continuación un doctorado. Las clases serán en árabe. Badar Hijra argumentó que la misión de esta universidad será la de «promover el tema de la convivencia», y evitar que los jóvenes «caigan en el yihadismo».

Los informes de las fuerzas de seguridad recogidos por el Tribunal Supremo consideraba a Justicia y Caridad un «riesgo» porque, en su opinión, «dificulta la integración de musulmanes en España».