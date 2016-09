El puente de cristal más largo del mundo cierra por exceso de turistas

El puente de cristal más largo y alto del mundo, ubicado entre las espectaculares montañas chinas de Zhangjiajie, ha tenido que cerrar temporalmente, dos semanas después de su apertura al público, víctima de su éxito.

El número de visitantes diarios estaba limitado a 8.000 por día, pero desde que fue inaugurado más de 10.000 personas acudían a diario para recorrer este puente de cristal de 430 metros de largo, suspendido a 300 metros del suelo, que conecta los picos de dos montañas de este parque natural de la provincia central de Hunan.

Frente a esta gran afluencia, los responsables del puente han anunciado que deben "mejorar el sistema interno", incluyendo "los programas y equipos de gestión de las visitas", ha indicado la agencia oficial china Xinhua, que no ha comunicado una fecha de reapertura. La empresa que gestiona el puente ha presentado disculpas a los turistas que ya habían reservado una visita, pero esto no ha evitado las críticas en internet. "Ya estoy en el tren. No puedo cambiar mis planes de viaje ni obtener un reembolso. Son unos embaucadores", ha escrito una turista.

Tras un incidente en 2015 en otro puente de cristal en Henan (centro), donde la estructura se había agrietado, las autoridades locales habían organizado varios eventos mediáticos para mostrar la resistencia del puente de Zhangjiajie. En una ocasión invitaron a un periodista para que golpeara el cristal con un martillo y en otra hicieron pasar a un vehículo con pasajeros por el puente, sin consecuencias en la estructura.