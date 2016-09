«Hay pruebas por llegar que pueden generar una duda razonable»

Carmen Sala, abogada de dos de los acusados de una violación múltiple en las fiestas de San Fermín, ha afirmado que «hay muchas pruebas por llegar que pueden generar una duda razonable respecto a que las relaciones fueron consentidas» y ha criticado que «se está prejuzgando» a los detenidos.

La letrada, que ha atendido a los medios antes de asistir a la declaración que prestan por videconferencia ante el juez los cinco acusados, ha manifestado que «aún no se les ha juzgado, todavía estamos en una fase de instrucción, hay muchas pruebas por llegar que pueden generar, en mi opinión, una duda razonable respecto a que las relaciones fueron consentidas».

Carmen Sala ha añadido que «estamos en un Estado de Derecho y todos tenemos un derecho constitucional a tener un juicio justo y con todas las garantías», tras lo que ha dicho que a los acusados «se les está prejuzgando y dando por consumados unos hechos».

La letrada ha dicho que no podía ofrecer datos sobre las posibles nuevas pruebas y ha apuntado que «los abogados tenemos que realizar nuestro trabajo con una ética profesional y mucho más en un caso en el que está en juego la intimidad y la libertad sexual de las personas, y sobre todo la vida de cinco chavales de 23 años».

Sala ha afirmado que «lo importante es que realmente al final se sepa la verdad y lo qué ha ocurrido realmente», y ha señalado que «los hechos hay que probarlos en un juicio»

Según ha explicado, los acusados declaran este viernes porque cuando pasaron a disposición judicial «llevaban 48 horas detenidos y 48 horas sin dormir, habían sufrido cuatro de ellos una crisis de ansiedad, habían tenido que pasar por urgencias y no estaban en condiciones de declarar ese día». «No dejaban de parar en la rueda de reconocimiento, era una situación en la que ellos no podían ni expresarse ni declarar. Solicitaron declarar posteriormente y por razones técnicas no se ha podido realizar la declaración hasta hoy».

También ha señalado que solicitará la libertad para sus clientes, «no sé si hoy o cuando lleguen el resto de las pruebas, creo que por cuestiones de secreto profesional y de ética no puedo hacer más declaraciones».