Tragediaren zentzua

Tragedia hitza entzutean, baten bati -gero eta gutxiagori- tragedia klasikoa etorriko zaio burura: tragedia grekoa, Eskilo, Sofokles, Euripides, Aristofanes eta abar. Hiztegian begiratuz gero, honako hau aurki daiteke definizio gisa: «Historiatik edo kondairatik ateratako gaia duen antzerki-generoa, giza irrikek sortutako arazoak dituzten pertsonaiak agertzen dituena eta zorigaiztoko amaiera duena; genero horretako antzerkia». Tragedia klasikoetan zorigaitzaren gai nagusia ia beti ‘hybris’a edo neurrigabeko harrokeria da, eta, ondorioz, hilkorrek maizegi uste izaten dute jainkoen gainetik daudela. ‘Hybrisa zen akatsen artean larriena, eta zorigaizto gehienen iturria. Era honetan, tragediak eredu bat opatzen zion ikusleari, eta funtsezko zenbait balioren inguruko irakaspen bat ere bai. Katarsia, purifikazioa, sentimenduena nahiz gorputzarena, burukoa nahiz erlijiosoa, horixe zen hybrisa saihesteko modua.

Bi mila bostehun urte inguru igaro dira ordutik hona, eta, gaur egun esanahi arruntagoa ematen diogu tragediari: ondorio latzak dituen zorigaiztoko gertakaria. Eta definizio horren ondotik, berehala datozkigu gogora tsunamiak, goseteak, errefuxiatuak, hilketak eta abar. Azken urteotan, aldiz, tragedia hitza sarritan entzun izan dugu albistegietan kirol ikuskizunekin lotuta, batez ere, nola ez, futbolarekin; eta, dena esan behar bada, gehienetan, albistegien hasiera-hasieran, lerroburu nagusi gisa. Egia da badagoela lotura edo hari ezkutu bat antzinako Greziako heroien eta kirolarien artean, eta irudipena dut, garai klasikoko heroi haiek kirolean bilatu nahi izan ditugula. Baina heroi horiekiko dugun atxikimendua oso arina da, eta, sarritan, astetik astera ere aldatzen da.

Bestalde, deigarria da nola diren futbol partida gehientsuenak hil edo bizikoak. Partida bat galtzeak motz uzten du tragediaren kontzeptua. Zer esanik ez, jokoan dagoena mailaz jaistea bada. Halakoetan, tragedia hitza ere labur geratzen da, eta ‘apokalipsia’ bezalakoak ere erabiltzen dituzte esatari sutsuek, sarritan inolako kazetaritza inpartzialtasunik gordetzera behartuta ez daudenek, hooligan hutsetik nahiko hurbil daudenek alegia. Eta zer esan zale porrokatuei buruz… Ez dira inoiz futbol taldez aldatuko, beren taldearen elastikoa tatuatua eramango dute larru azalean, baina jokalari bat patata zaku zornetsu bat da egun batean, eta, hurrengoan, garaipenaren gola sartzen badu, sekula betiko gurtu beharreko idoloa. Zorigaiztoa ez da efimeroa, bai, ordea, futbola (eta, orokorrean, kirola). Athleticeko nesken taldeari ez zioten baimena eman Gabarra ateratzeko. Neronek ere ez daukat oso garbi zeintzuk izan ziren hori ukatzeko arrazoiak. Zalaparta sortu zuen kontuak, baina ia inori ez zitzaion neurrigabea iruditu liga bat irabazteagatik hiri oso bat dantzan jartzea. Zergatik ematen diegu futbolariei (eta futbolari orokorrean) Galiak konkistatzetik datorren Zesar baten maila, Alpeak neguan zeharkatzen dituen Anibal batena? Masa eta gurtza ikuskizun haien nostalgia itsatsita ote dugu gure subkontziente kolektiboan? Orduko ospakizunetan herri konkistatuetako buruzagi eta esklaboak erakusten zizkioten herriari. Gaur ez da horrelakorik gertatzen. Asko jota, menderatutako taldeari buruzko burla kantak eta eztenkadak entzungo ditugu. Esklaboak beste ur bazter batzuetan daude, Mediterraneoan, greziar uharteetan, Turkian… Besteak beste, lehen munduaren hybrisagatik.

Haiena bai dela benetako tragedia, errefuxiatuena. Hala ere, hitz bertsuak erabiltzen ditugu haien zorigaitza eta futbol taldeena definitzeko. Eta, batzuetan, badirudi futbolarena are larriagoa dela. Aise debaluatzen ditugu hitzak eta haien pisua, eta aise sartzen ditugu multzo berean genozidioak eta futbol emaitzak, kasik maila berean sartuko bagenitu bezala. Edo ‘kasik’ gabe. Edozeri esaten diogu tragedia, eta, horrela, nekez bereizi daiteke non hasten den antzerkia eta non bukatzen. Eta are okerragoa dena, batek daki hitzarekin batera ez ote dugun kontzeptua ere galdu. Tragediaren benetako funtsa.