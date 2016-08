Las mujeres de 65 años son las que hacen más testamentos vitales

Usted puede decidir cómo morir. Sí, es cierto, se trata de una cuestión sobre la que mejor no pensar. La mayoría de las personas así lo cree. Pero hay que asumir que no somos eternos y que la muerte representa otra etapa más de la vida. Reflexionar sobre ello, aunque sea poco tiempo, y tomar decisiones al respecto nos puede ayudar en un futuro. Especialmente cuando no podamos expresar nuestra propia voluntad y la situación resulte irreversible. No solo a nosotros, también a nuestros más allegados y a los médicos. De esto ya son conscientes 16.732 vascos –hasta el pasado 11 de agosto– que se han acogido a su derecho de realizar el documento de voluntades anticipadas.

Se trata de un número que «previsiblemente crecerá» con la llegada de la ley de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida en Euskadi, aprobada a principios de julio por el Parlamento vasco, y que pretende garantizar una muerte digna a la persona. Así lo estima José Luis Vidal, director del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, un servicio que se encarga de tramitar los testamentos vitales en el País Vasco. «Esta nueva ley se ha convertido en un elemento tractor para dar a conocer este derecho. Va a tener un efecto llamada importante», sintetiza el responsable.

El objetivo es doble: Por un lado, evitar a otras personas tomar una decisión delicada en un momento difícil. Una gran ventaja, dado que suficientemente duro resultará tener a un familiar en situación terminal como para además hacerle pasar por ese mal trago. Además, puede darse que entre los diferentes allegados haya opiniones contrarias y se produzca una confrontación, o que en un futuro a una persona le entre el remordimiento de si ha tomado la decisión adecuada. La segunda consistiría en «ser el protagonista de nuestro propio futuro», asegura el director del registro.

Documento confidencial

¿Y quiénes son los que más se interesan por este tema? Mujeres de entre 60 y 70 años que «han cuidado a familiares en situación terminal y tienen claro que no quieren dejar a sus hijos el mismo problema que ellas han vivido con sus padres o cónyuge», detalla Vidal. Para ellas se ha prolongado el sufrimiento por no conocer la voluntad de esa persona a la que cuidaban. «Esto les impresiona y reflexionan. Entonces, se preguntan qué pueden hacer para que eso no les ocurra y se informan», explica. Los datos avalan esta tesis. Alrededor de un tercio de los vascos que han realizado hasta julio su testamento vital son mujeres mayores de 65 años, concretamente, 5.767. Esta cifra asciende hasta los 11.204 si se engloba a todas las mujeres, indistintamente de su edad.

El testamento vital se puede realizar de tres maneras diferentes. La mayoría de las personas se decantan por hacer uso del Registro Vasco de Últimas Voluntades, donde ya se han presentado 10.724 documentos. En este servicio también ayudan a todos los interesados mediante cita previa, para lo cual se puede llamar al 945-019254 o enviar un correo electrónico a registrodevoluntadesanticipadas-san@ej-gv.es. El documento tipo, que puede ser modificado según las pretensiones de cada uno, se puede conseguir en la página web de Osakidetza.

Otra de las opciones es hacerlo con tres testigos, una alternativa por la que ya se han decantado 3.245 personas. «Pongamos el ejemplo de que alguien quiere hacer este testamento vital en el monte. Para ello necesitará de otras tres que den fe de ello», resalta Vidal. Eso sí, luego ese documento habrá que registrarlo, y para que resulte válido «es imprescindible que la fecha y el lugar de los tres firmantes sean las mismas». Finalmente, se encuentra la posibilidad hacerlo a través de un notario, que ha sido la opción escogida por 2.763 vascos. Todos los testamentos vitales que se registran son confidenciales y únicamente se podrá acceder a ellos en caso de que la persona implicada no pueda expresar su voluntad.