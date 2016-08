Denuncian una web que ofrece «curación para la homosexualidad»

La asociación Arcópoli de apoyo y defensa de LGTB -lesbianas, gais, transexuales y bisexuales- ha denunciado ante la Consejería de Políticas Sociales y de Familia de la Comunidad de Madrid, en virtud de la nueva ley contra la LGTBfobia, la página web creada por una "autodenominada terapeuta" que ofrece técnicas de "curación de homosexualidad".

La página ofrece terapias que permiten cambios para todas aquellas "personas que viven una homosexualidad no deseada que les hace vivir infelices e insatisfechos". Arcópoli, considera que estos sistemas de "curación" son "falsas, acientíficas y únicamente juegan con los sentimientos de personas que sufren por la homofobia que persiste en la sociedad, no por su homosexualidad"

Además ofrece, según la asociación querellante, "irresponsables testimonios no comprobables" de supuestas personas que se habrían sometido a estas técnicas con frases como 'Me di cuenta de que no era gay' o 'Leonora, dejando atrás el lesbianismo'.

El comunicado denunica que estas supuestas terapias les proporcionan a sus impulsores "considerables cantidades económicas" en base a "falsas esperanzas de poder dejar atrás lo que no es sino una cualidad humana: la diversidad sexual y de género".

LGTBfobia

Arcópoli recuerda que la aprobación de la nueva normativa, en vigor desde el pasado 11 de agosto, permite presentar este tipo de denuncias y entiende que este caso incurre en sanción "muy grave" por ofrecer terapias de curación de homosexualidad, lo que es un caso de "aversión" a esta condición sexual aparte de ser una presunta "estafa", según expone a Europa Press el vocal de delitos de odio de la organización, Rubén López. "Lo que hay que erradicar es la homofobia", subraya.

Por su parte, el coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha afirmado en un comunicado que intentar hacer creer a alguien que se le puede "curar" su deseo homosexual solo le genera "falsas esperanzas que agravarán su sufrimiento e impedirán el pleno desarrollo de su personalidad".

Por su parte, un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales y Familia ha explicado a Europa Press que el departamento va a abrir una investigación para analizar este caso y aplicar la Ley contra la LGTBfobia.