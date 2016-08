La Guardia Civil cree que Diana pudo irse voluntariamente, «pero algo se torció»

Tras cinco jornadas sin noticias de la joven madrileña desaparecida el pasado domingo en A Pobra do Caramiñal, los investigadores siguen sin descartar ninguna de las hipótesis de trabajo que manejan. Las batidas por las inmediaciones de la vivienda de veraneo de la familia se reforzaron ayer en busca de alguna prenda u objeto personal de la chica de 18 años, aunque todo apunta ya a que Diana Quer se encuentra lejos del pueblo. Así lo deslizó el alcalde del municipio que, sin entrar en detalles, afirmó que «la explicación que dan los agentes es lo bastante sólida y lógica como para pensar que la muchacha está fuera de aquí». El testimonio de una vecina, que sigue bajo secreto de sumario, podría haber aclarado este extremo.

Aunque todas las líneas de investigación siguen abiertas, los expertos empiezan a abandonar la idea de que los feriantes que tenían aparcados sus vehículos en la zona en la que se perdió el rastro de Diana estén vinculados con el suceso. El ‘whatsapp’ que la joven envió a un amigo alertando de que un hombre la intimidaba parecía señalar en esa dirección, pero la revisión de las numerosas cámaras de seguridad que hay ubicadas en el entorno no aporta ninguna evidencia. Tampoco los repetidores de telefonía móvil. No hubo llamadas extrañas.

En todo caso, los expertos están analizando hasta el más mínimo detalle. Ayer comenzaron a cotejar los movimientos de todos los vehículos que entraron o salieron de A Pobra do Caramiñal la noche de la desaparición. La idea es revisar «matrícula a matrícula», un trabajo que podría vincularse con otra de las líneas de investigación que están sobre la mesa: el de una marcha voluntaria que acabó torciéndose. Consultados al respecto, los padres de la joven aseguran que están convencidos «al 99 por ciento» de que su hija no se escapó aunque –matizan– «eso, al final, sería una buena noticia».

«Estaba feliz»

Sobre el día de la desaparición, la madre de Diana reveló ayer que la muchacha estaba «especialmente contenta». «La noté muy feliz, muy alegre», apuntó antes de comentar que la joven frecuentaba este verano un grupo de amigos de mayor edad, que la familia no conocía, que había conocido en la autoescuela donde se estaba preparando para sacar el carné de conducir.

Con la búsqueda ampliada ya a toda España, los progenitores insisten en lanzar un mensaje a su hija: «Sé fuerte, has superado muchas adversidades en la vida. Si puedes comunicarte con nosotros de algún modo para que este calvario se acabe...». La hermana pequeña volvió ayer a tirar de redes sociales para dejar constancia de la «pesadilla» que la familia está atravesando. «Estoy hundiéndome en un pozo sin fondo y tú eres la única cuerda que puede salvarme. No quiero darme cuenta de que esto ha pasado. No sería capaz de vivir sin ti. Vuelve, ya me has dado una lección enorme».