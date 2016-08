«Alemania ofrece seguridad en el trabajo»

En el colegio le dieron la oportunidad de escoger un segundo idioma para estudiar. Y el azar, «fue un poco cara o cruz», le deparó él alemán. Mikel Quintana comenzó la carrera de Ingeniería, pero la dejó para emprender la de Administración y Dirección de Empresas en la Cámara de Comercio. Eso sí, con especialidad en internacional. Este bilbaíno ya apuntaba maneras hacia el extranjero, y volvió a escoger la lengua germana en la carrera para profundizar en ella. Tanto es así que las prácticas las llevó a cabo en Alemania. En Ingelfingen, un pequeño pueblo de apenas 5.000 habitantes. «Iba con la intención de quedarme seis meses y volver», recuerda tras casi nueve años afincado en aquel país.

En ese pueblo, en medio de la nada, se encontraba la central de una importante empresa de tornillos y clavos para talleres de coches. Quintana realizó en esta compañía las prácticas como asistente de uno de los jefes del departamento de ventas. «Era la primera vez que vivía en el extranjero, había estado de vacaciones, pero así -solo y una larga estancia-, nunca». Aún recuerda su llegada a Ingelfingen. «Fue un choque brutal. Aterricé primero en Stuttgart, y de ahí cogí un tren en el que viajé tres horas... Recuerdo esa parada de tren abandonada de noche. Menos mal que un amigo había venido una semana antes, y me recogió en coche».

«Son muy deportistas» Wolfsburg es la ciudad que acoge los cuarteles generales del Grupo Volkswagen. Desde ahí, se gestionan y se organizan todas las decisiones que afectan en todo el mundo al mayor fabricante europeo de automóviles y el tercero del mundo en la actualidad. No sólo se decide sobre la marca Volkswagen, sino sobre el resto de firmas del consorcio ya que es donde se reúne el consejo de dirección de la compañía. Allí es donde vive Mikel Quintana. En esta ciudad creada para todos los trabajadores de Volkswagen y sus familiares. Y en sus horas libres, la gente aprovecha a practicar alguna actividad física. «Son muy deportistas. Lo que más se lleva es salir con la bicicleta o ir a correr».

La vida en este pueblo era muy tranquila. Para tomar una cerveza, él y su amigo iban en bici al pueblo más cercano, situado a quince minutos. En la empresa tuvo suerte, quizá porque en el departamento de ventas se tiene un poco más don de gentes. «Pero iba a trabajar, no a hacer amigos». Pasado ese periodo de prácticas, Quintana se enteró de la posibilidad de obtener la licenciatura -él había hecho una diplomatura- con dos años más de estudios. La Cámara de Comercio estaba hermanada con una universidad de Bavaria. Y fue allí, en Regensburg, donde pasó un par de años más. Esta vez como estudiante. «Algo parecido a un Erasmus», apostilla.

Fue al acabar la carrera cuando estalló la crisis en España. Un buen motivo para este vasco a la hora de arriesgarse a buscar una oportunidad en el mercado laboral germano. «Como me obligaban a hacer seis meses de prácticas, empecé tras un par de meses en Volkswagen en el departamento de compras y nuevos proyectos». Nunca se ha planteado nada a largo plazo, pero al ver la calidad de vida de los trabajadores de esta compañía, hizo todo lo posible para que le contratasen. El esfuerzo mereció la pena. Sus inicios fueron en una empresa externa, y en 2011 ya entró a formar parte de la plantilla de Volkswagen. En todos estos años ha pasado por varios departamentos, y a día de hoy, se encuentra en el de ‘Compras Metálicas’.

«Se trabaja mucho, pero las condiciones son muy buenas. Hay mucha seguridad en el trabajo. Los sindicatos son muy fuertes aquí. Fue una suerte que me llamaran para las prácticas y conseguir quedarme». Sobre todo por el salario. «Se cobra más que en España, y la vivienda o la comida no es mucho más cara». La sede central de la empresa automovilística se encuentra en Wolfsburg, al norte del país, a orillas del río Aller, con 120.000 habitantes. La central ocupa una superficie equivalente a Mónaco. «Es una ciudad echa para los trabajadores de Volkswagen. Todo el mundo aquí trabaja o tiene relación con la compañía, y también la gente de los alrededores».

A nivel de ocio existen grandes diferencias. Las condiciones meteorológicas tampoco ayudan a hacer vida en la calle, sobre todo en invierno, cuando las temperaturas pueden alcanzar los -10º. «Es una ciudad fría. La gente no habitúa a salir salvo días como hoy que hace 30 grados, y corren a la calle como lagartijas». Pero eso es una excepción. La crudeza del invierno empuja a buscar otras alternativas de ocio más caseras. «Y sí, el consumo de cerveza es grande, no es un mito». Este bilbaíno que era más de kalimotxo, ahora se ha aficionado más a la cerveza. No solo porque hay muchas variedades, sino también por su precio. Y es que una copa de vino en Alemania te puede costar unos cuatro euros.

En cuanto a la gastronomía, los extranjeros en Alemania siempre echan de menos el pescado. «No hay pescaderías, y no ves género fresco ni en pintura. Tampoco hay carnicerías. Aquí se acostumbra a comprar en grandes superficies. La gente no le da tanta importancia a la gastronomía». No es solo que no encuentras una buena lubina, sino también que cualquiera de fuera, y más aun de España, se tiene que acostumbrar al horario germano. Y no resulta nada fácil. El almuerzo en la compañía automovilística es de 11.30 a 13.30. Normal que este bilbaíno los primeros días ni iba a comer, por el vaivén de horarios.

Son casi nueve años los que va a cumplir en el país germano y, cuanto más tiempo pasa, más morriña le entra. «Voy un par de veces al año, pero no me cunde porque quieres ver a toda la familia y amigos», reconoce. En cuanto a regresar, él nunca se ha puesto plazos para nada, pero tiene claro que quiere acercarse lo máximo posible a su tierra. «Entre mis planes sí entra volver, lo que no sé es cuándo».