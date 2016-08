La invasión de las cabezas con pene

La primera vez nos impactó. Pero a todo se acostumbra el ser humano. Y convierte una erección mental en algo literal. Y sin necesidad de pertenecer al género masculino. Cualquier mujer puede lucir uno. De ahí la estampa. Mientras escribo estas líneas no logro borrar la imagen de mis retinas. Una mujer clavadita a Angela Merkel entrando en un bar serio con un pene en la cabeza. Es habitual verlo como diadema de treintañeras que despiden de la soltería a una de su cuadrilla. Pero se daba la circunstancia de que esta mujer trabaja en la oficina bancaria que frecuento y que, por lo general, luce rictus castrense. Un ligero apretón de labios es lo mas parecido a una sonrisa que he visto en su boca a lo largo de los años. Pero hoy es una carcajada andante. Y alegra verla así. Parece más humana. No así alguna de sus compañeras de despedida. Lo que nos lleva al piscolabis de hoy.

Me extraña que no haya un estudio profundo sobre el surrealismo de las despedidas de soltero y de soltera. Ojo que lo mismo existe y no me he enterado. Porque tienen su aquél. De hecho, y por eso han nacido estas líneas, cada vez mas ayuntamientos las están prohibiendo en sus localidades, salvo que seas del terruño y no la líes parda. Cuánto daño ha hecho «Resacón en Las Vegas». Porque la vida no tiene banda sonora, ni final feliz. Y además huele. Siempre que les veo llegando a los protagonistas en el ultimo minuto, pero en perfecto orden de revista, recuerdo que el cine es el cine. Haga usted lo mismo y ya verá. Total que hay mucho aprendiz de canalla con alma de borrego que acaba haciendo la puñeta al novio por hacer una gracia que carece de ella. Y luego llegan los disgustos. Pero no echemos toda la culpa a Hollywood. Porque lo nuestro viene de viejo. Una despedida puede sacar nuestro lado más obtuso. Y lo sabemos.

En el caso masculino, nunca entenderé ese empeño por vestir al casadero con prendas tales como un tutú de ballet o un disfraz de diablesa con mallas. Fíjense que me he vestido por ocio, pero también por trabajo, de cosas inimaginables. Pero no alcanzo a entender el mensaje de los disfraces de las despedidas. Ni tampoco esa obligada humillación por la que tiene que pasar el mozo. Lo mismo es una ceremonia ancestral que llevamos haciendo desde los tiempos de las cuevas y tiene su razón de ser. Pero no hay texto en el que ponga que hay que pasar por ese absurdo y desagradable trance. Sea como fuere, muchos novios acaban con peluca de tienda de chinos y sujetador tipo Madonna. Y de esta guisa son obligados a ingerir alcohol, o lo que sea, como si en vez de casarse fueran a presentarse a oposiciones para Drag Queen. Los colegas, mientras tanto, se exiben con camisetas en las que se pueden leer cosas como «Despedida de Fran Bullo cómeme el capullo» o «Se casa Nacho y hoy vamos a pillar cacho». Alta poesía. A la altura del recorrido y de las liturgias varias. Que si aquí un chupito de trago, que en este un kalimotxo sin respirar, que allí una litrona de golpe...Y todo haciendo mucho ruido y gritando a toda mujer o sucedáneo que pase cerca. Con todo, lo peor es después. Cuando llega la hora de «las chicas». Sea stripper o prostituta hay algo que no falla. Los que lo han organizado y mas disfrutan son aquellos que están, de cara a la galería, más felizmente casados. Y el resto hace como que les agrada aunque no sea así. Al menos provoca esos comentarios de casados que te alegran una sobremesa. Como un amigo mío que me decía el otro día que, si hay terceras elecciones, este año habrá votado mas veces que «cohetes» ha echado. Y de eso nadie dice nada. En fin sigamos con el tema de hoy. No falta en toda despedida el soltero expansivo. Ese que no para de decirle al homenajeado-¡Cuando vengas del viaje hacemos una cena, pero solo de tíos!-.Como si su solitaria vida fuese elegida y el resto estuvieran equivocados. Al principio dan pena. Luego cansan. Y al final aburren. Pero ese es su gran día. Se venden como los últimos supervivientes de la manada. Y también disfrutan del momento prostíbulo.

No hablaremos aquí de asuntos éticos o morales en el mundo de la prostitución. Eso exige otras lineas y mayor debate. Pero déjenme que les pregunte, y ustedes responden si quieren en voz alta o baja, por ese empeño en mezclar despedida de soltero con sexo alquilado. Porque eso si que viene de viejo. Y que no hayamos superado el asunto merecería una profunda reflexión. Involucionamos. Y no solo los hombres. Recuerden cómo arrancábamos este piscolabis. Con la Angela Merkel del banco de la esquina luciendo un pene en la cabeza. Si pensábamos que las mujeres podían cambiar las despedidas estábamos equivocados. Cada vez se parecen más a las masculinas. Incluido lo de disfrazar a la novia de formas retorcidas. Y luego está lo de los penes. Mira que reírse del sexo y quitarle hierro es de lo mas sano. Pero ver a un grupo de mujeres con un miembro viril, propio de un gorila, en la frente me sigue llamando la atención. Sobre todo porque siempre hay una de ellas con cara de cabreo que lo lleva como si fuera una penitencia. Es esa amiga que se enfada por todo. No soporta que sus amigas tarden mucho en un bar, pero tampoco que vayan demasiado rápido. Odia que «las de siempre» coqueteen con todo tío que aparezca en su radio de acción. O que coincidan con otra despedida en el mismo lugar. Tampoco le agrada la elección ni el dia ni la hora de la celebración. Por eso lleva esa jeta. Lo que subraya el surrealismo de la diadema con pene. Cara cabreo, brazos cruzados y un apósito rosa moviéndose sobre su frente. Y, claro, no puedo evitar sonreír. Porque demuestra, una vez más, el absurdo del ser humano. Cuando se supone que deberíamos pasarlo bien, convertimos el momento en un esperpento. Donde solo disfrutan unos pocos y el resto hace de comparsa.

Nuestra Angela sigue soltando sonoras carcajadas. Se ve que los comentarios de sus amigas son hilarantes. Ayuda, eso sí, que se ha metido un licor de melocotón con coca-cola. Si, a mi también me ha dado asco. Pero la gente bebe cosas muy raras. Y parece que le gusta. Pero la amiga ofuscada interrumpe su disfrute. Ha entrado una cuadrilla de chicos que llevan vaginas en la cabeza. No había visto tanto órgano sexual desde los años en que un compañero de pupitre traía a clase revistas porno que su hermano marino compraba en Suecia. El espectáculo no es el del Circo del Sol precisamente. Pero la coincidencia les hace gracia a todos. Bueno, menos a la chica enfadada. Se le ha acercado un tipo y no sé qué le ha respondido ella, porque el chaval se ha dado la vuelta más rápido que un gimnasta. En ese momento cruzo la mirada con el camarero. Y sin hablar lo dice todo. Otra despedida. No hay forma de escaparse. De hecho existen despedidas de divorciados, de juntos pero no casados, de solteros para siempre...Lo que no cambia es ese afán por celebrarlo de la forma mas hortera. A poder ser, con muchos penes y vaginas sobre las cabezas. Y luego se quejaran de que siempre pensamos en lo mismo. En fin, como diría el maestro Forges,-País-.