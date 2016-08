Vitoria y Biriatou, colapsadas por los coches que regresan a Francia desde el norte de África

Lo que no se puede, no se puede y además es imposible. Si circulanmás coches por una carretera de los que es capaz de aceptar la vía, ésta se colapsa. Una vez más, los dos embudos de la red vasca, el peaje de Biriatou la AP-8 y la conexión entre la A-1 y la AP-1 al norte de Vitoria, están colapsadas. En el paso fronterizo, las colas llegan hasta los 10 kilómetros. En Lopidana, han llegado a ser de once.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, en el caso de Álava uno de los puntos que ha sufrido más densidad de tráfico hoy, viernes, es la zona del enlace entre la A1 y la N-622.

Además, un accidente de chapa registrado este mediodía a la altura del Hotel Ruta de Europa, en Álava, entre dos vehículos y que no ha dejado heridos, ha afectado al tráfico en sentido Irún, más denso de lo habitual debido a la operación retorno de vacaciones.

No obstante, para las 17.00 horas las retenciones habían remitido ligeramente en Álava y en ambos puntos conflictivos de este territorio histórico se contabilizaban entre 3 y 4 kilómetros de caravanas. En cambio en el puesto fronterizo de Irun las retenciones rondan los 10 kilómetros a esta hora.