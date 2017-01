El método finlandés contra el bullying llega a las ikastolas

A diferencia de otros modelos que se centran exclusivamente en la víctima y el acosador, «KiVa intenta cambiar las normas que rigen el grupo —indica la profesora—. Dentro del grupo están los otros, esas personas que no acosan, que observan, que son testigos y que se ríen. A través de esa comunicación no verbal transmiten el mensaje de que lo que pasa es divertido o está bien, aunque tengan una opinión diferente. No hay que cambiar la actitud de la víctima, para que sea más extrovertida o menos tímida, sino influir en los testigos. Si se consigue que no participen en el acoso, eso hace cambiar la actitud del acosador. El objetivo es concienciar de lo importante de las acciones del grupo y empatizar, defender y apoyar a la víctima».

Me da mucha envidia eso de que en Finlandia tenían un problema y se pusieron a estudiar como solucionarlo involucrando a la universidad (método científico). Me da mucha pena que aquí haya un problema y en lugar de ponerse a estudiar como solucionarlo involucrando a la universidad, copien de otro sitio -tal vez incluso, literalmente-. Si algo funciona hay que estudiarlo, desde luego; pero no copiarlo...

Yo me pregunto ¿Si ya esta inventado algo que funciona porque no se implanta aqui ? A que esperan, el sufrimiento de los afectados es impresionante, todos hemos visto que sucedian acosos en nuestros centros ecolares, autobuses escolares etc...

Igualito que aquí, recortamos en inversiones de educación, recortamos en maestros, hay menos estudiantes, RESULTADO FINAL = hay menos acosos.

El mayor "recorte" es el de rebajar la disciplina,exigencia y respeto de los alumos hacia el profesorado.

Por eso el el sistema finlndés antiacoso es de imposible aplicación en España.



Ya me están cargando los finlandeses con ser el primero de la clase en todo.

Algún defectillo tendrán, digo yo.

eso digo yo del barcelona

Suicidios por cada 100.000 personas, 16,3; en España 7,6. La violencia doméstica alcanza el 43.5% casi el doble de la media europea y sólo tienen 21 centros de acogida para víctimas en todo el país, 5 veces menos de lo recomendado por la UE. El alcohol es la mayor causa de muerte en el país, por encima de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Vamos que es un país con una educación excelente y en el que no hay acoso escolar pero en el que todos acaban borrachos pegando a la mujer y muriendo de cirrosis si no se suicidan antes. :-)

Concienciar tanto en los colegios, institutos, universidad y en los trabajos, donde también ocurre, es muy complicado aquí porque solo se busca el beneficio a nivel individual en Finlandia les han mentalizado de que es cosa de todos pero aquí hay que empezar en la guardería.

Por recordar: Los Fineses son 5.439.000 riquísimos habitantes. Casi todos se conocen, porque viven concentrados en el Sur de un país casi tan grande como Francia. CULTURALMENTE HOMOGÉNEOS. Los inmigrantes, prácticamente inexistentes, ya que los Fineses rechazan a los extranjeros. Si necesitan algunos trabajadores en concreto, los cogen con pinzas, y siempre con billete de vuelta. Siempre han invertido en Sanidad y en Educación cantidades que a nosotros nos parecen siderales, lo que hace que hasta los que limpian los suelos en Sanidad y en Educación, sean los que mejor limpian suelos en toda Finlandia.

Está claro que TENEMOS MUCHO QUE APRENDER. A ver si se ponen de una vez las pilas TODOS los responsables de Educación en España.

Mientras sigamos permitiendo que la basura de politicastros que tenemos aquí sigan emponzoñando todo, no habrá solución. A ver si entendemos todos que la EDUCACIÓN NO PUEDE ESTAR EN MANOS del partido político de turno que gobierne. Al igual que ocurre con la justicia, por ejemplo; cuando dejemos que LOS JUECES DECIDAN ELEGIR A SUS REPRESENTANTES y no sean los que gobiernan y los de la oposición los que colocan a sus "amiguetes", veremos que las cosas cambian. Y eso yo no lo he visto JAMÁS en este país PORQUE NO INTERESA.

Hablamos de la limpieza dela democracia, de la transparencia... ha habido 40 años, 40 PARA CAMBIAR ¿qué se ha hecho? NADA ¿Qué se va a hacer?. NADA. PORQUE SIMPLEMENTE NO INTERESA.



En Finlandia este método funciona porque parten de un excelente. En nuestro país, las autoridades educativas desterraron la disciplina y el respeto como valores hace tiempo. En su lugar, existe un "sálvese quien pueda", porque las posibilidades legales/normativas de aplicar la disciplina en el aula son prácticamente inexistentes

"..........parten de un excelente sistema educativo......."



Seguro que el sistema funciona, pero no es España. Donde cuand hay un caso de acoso, los padres de los acosadores defienden a sus hijos, los colegios optan por cambiar de centro al acosado y dejar que los acosadores sigan campando por el centro en busca de nuevas víctimas, o donde a unas chavalas que habían acosado a una compañera hasta llevarla al suicidio, solo se las castiga con unas semanas de trabajo social (a cumplir a la carta)... poca solución veo.



Hola! No son los centros los que toman la decisión de cambiar al alumno de colegio, sino la familia de dicho alumno. En Euskadi existen protocolos anti bullying donde tienen que formar parte todos los agentes que rodean al alumno. Lo que sí suele haber es mucha incoherencia. Hay muchos casos, que lejos de ser casos de bullyng, es más un caso de sobreprotección, pero también hay casos reales y muy crudos. Muchas familias optan por cambiar a su hijo, el supuesto acosado, de centro y en ese nuevo centro siguen teniendo el mismo problema. Ya siento la chapa, pero estos temas me ponen de mala leche. SALUD